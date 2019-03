«Me veo luchando por revalidar el título de campeona del mundo» La ceheginera Ana Carrasco, en un parón durante un test de este pasado invierno. / kawasaki provec La piloto de motos Ana Carrasco se siente «de maravilla», a una semana del inicio del curso de Supersport300 CÉSAR GARCÍA GRANERO Miércoles, 27 marzo 2019, 02:45

Fin al flash y vuelta a la moto. Tras el 'despipote' de premios y agasajos, toca aparcar el confeti y desaparcar la moto. No le costará mucho. Ana Carrasco (Cehegín, 1997) mantiene la firmeza de siempre, la entereza que le ha llevado a ser la primera campeona del mundo tras 18 años subida a la moto, desde que su padre le regalara una Polini roja y un viento fresco, un biruje con ruido de motor, le empezara a soplar en las costillas. Viento bendito que se colaba por las calles de Cehegín y llegaba a su casa, donde en un armario guarda los monos que ha compilado en su carrera y que tan lejos tiene este año, el primero que vive en Barcelona, donde dice llevar la misma vida: «Si es que no hago otra cosa que entrenar». No es en Barcelona donde atiende la entrevista, sino en Jerez. Allí entrena estos días para preparar el inicio del Mundial de Supersport300, en Alcañiz, la semana que viene, un campeonato en el que ella es la reina de la fiesta.

-Tras ser la primera mujer en ganar un Mundial, le han hecho un equipo a su medida [ha cambiado el DS Junior Team por el Kawasaki Provec], con un dispositivo especial y un programa específico de preparación en el CAR de Sant Cugat. Es todo un tratamiento de estrella.

-Bueno, lo mejor es que estoy muy a gusto con la moto [es la misma Ninja 400 del año pasado] y con el equipo. A nivel técnico hemos mejorado y el equipo es como una familia. Estoy muy bien.

Revalidar el título: «Estoy entrenando bien y me siento con mucha confianza, así que me veo luchando hasta el final»

-Lleva todo el invierno recibiendo premios y reconocimientos. Tiene más éxito, pero imagino que también más presión.

-Pues la verdad es que yo siento cero presión. Todos partimos desde el mismo punto, vamos a ver cómo va la moto y la adaptación a las nuevas normas.

-Hablando de normas. El año pasado la obligaron a meter más peso en su moto y le costó adaptarse al cambio en la recta final del campeonato, ¿qué pasó?

-Hay que tener en cuenta que los hombres pesan algo más que yo, que estoy en 55 kilos porque, además, soy de los pilotos más bajitos de la parrilla.

Psicólogo deportivo: «No tengo ninguno, intento ser positiva y soy de mente fuerte; me vale con eso»

-¿Y qué es lo que les obligaron a hacer en la moto?

-Nos obligaron a poner placas de plomo en los huecos que había libres hasta completar 14 kilos.

-¿Este año va a ser igual?

-Aún no sabemos las nuevas normas, estamos esperando.

-Si fuera igual, ¿le complicaría luchar por el triunfo?

-Al final, lo que importa es tener una moto competitiva. Si la tienes, lo demás es adaptarse.

Vivir en Barcelona: «Mi vida no ha cambiado; hago lo mismo que en Murcia, pero aquí. Me paso el día entrenando»

-¿Se ve revalidando el título?

-Sí, por qué no, o al menos me veo luchando hasta el final por conseguirlo. Está claro que soy una referencia en la parrilla y me siento fuerte. Estoy entrenando con ganas y me siento de maravilla, con confianza; estoy muy bien, la verdad.

-Todos los premios que ha ido recibiendo desde que ganó el título, ¿le gustan, la distraen...?

-Yo los veo como una recompensa a todo el trabajo realizado, que fue bueno y yo estoy muy agradecida a todo el mundo por el reconocimiento recibido. No me distraen.

Sin guerras: «Nunca tuve problemas por ser mujer, así que no tengo por qué hacer de esto una lucha contra nadie»

-Hay muchos deportistas que necesitan un psicólogo para gestionar el éxito, ¿ha sido su caso?

-No, qué va, yo no tengo ninguno. Intento ser positiva siempre y me vale con eso y el trabajo diario. Soy de mente fuerte y eso me ayuda a lograr los objetivos.

-Estuvo una temporada en Moto3, siendo la más joven en competir en esta categoría; ¿ha tenido ofertas este invierno para volver a las categorías reinas?

-Tras quedar campeona y estar en el foco, sueles tener de todo, pero no puedo decir si he tenido ofertas concretas de estas categorías. Siempre he tenido claro que quería seguir con Kawasaki en esta categoría, porque tengo una moto que es competitiva.

Más peso en 2018: «Nos metieron 14 kilos más, porque peso menos que el resto; no sé si este año pasará igual»

-¿Se ve en MotoGP alguna vez?

-Sí, o en la primera categoría de Superbikes, pero ahora estoy muy a gusto donde estoy.

-En enero marchó a Barcelona. Es la primera vez que está lejos de casa, ¿cómo ha cambiado su vida?

-En casi nada. Si es que lo único que hago es entrenar. Hago las mismas cosas que en Murcia, pero aquí. Estoy con el equipo y tengo el fisio, el médico y el preparador físico, como en Murcia, donde, como aquí, me dedicaba todo el día a entrenar. Aquí vivo con dos personas del equipo. Me levanto a las siete y enseguida me subo a la moto para, por la tarde, hacer físico o al revés, físico por la mañana y moto por la tarde. Esa es mi rutina.

-¿De lunes a viernes?

-No, de lunes a domingo.

-¿La conocen allí?

-Sí, a veces me paran y me piden fotos y eso.

-Ha hecho famoso el 'Ride like a girl' (monta como una chica) de su camiseta desde que ganó el Mundial.

-Sí, me gusta poner frases en las redes sociales y esa fue una de las que puse la pasada temporada. Tuvo bastante éxito y por eso decidí estamparla en la camiseta cuando gané.

-Pero nunca ha querido hacer de su triunfo una batalla contra los hombres o una guerra de sexos. Siempre ha sido muy comedida en este aspecto.

-Es que yo no lo vivo como una guerra de sexos ni nada parecido, porque no he sufrido sexismo en la parrilla. Nunca tuve problemas por ser mujer. Soy una piloto que ha ganado el campeonato y como tal me miran en la parrilla, así que no tengo por qué hacer de esto una lucha contra nadie.

-Este año vuelve al campeonato el piloto barcelonés Marc García, que ganó el primer título y al que sucedió usted el año pasado, ¿será su principal rival para revalidar la corona?

-No solo él, hay pilotos muy fuertes. Todos los que luchamos por el campeonato la pasada temporada estaremos de nuevo en la parrilla, así que habrá carreras difíciles y habrá que batallar mucho para conquistar de nuevo el título.