Polémica Márquez-Rins Alex Rins carga contra Marc Márquez tras un encontronazo en el entrenamiento oficial, en un cruce de declaraciones que terminó matizado por el de Suzuki BORJA GONZÁLEZ Madrid Sábado, 3 agosto 2019, 20:40

«Lamento haber hecho referencia a un accidente sufrido por un compañero cuando trataba de explicar lo que ha pasado en la Q2». Con esta frase en sus redes sociales quiso Alex Rins bajar un punto su polémica con Marc Márquez durante el entrenamiento oficial de MotoGP. «Tiene que ver que así no puede seguir, a lo mejor su accidente de Moto2 le hizo perder un poco de vista», había declarado muy enojado el de Suzuki en el final de su comparecencia de prensa en referencia al problema en la vista de Márquez que vino tras un accidente que sufrió en su primer año en Moto2 en Malasia, algo que no le permitió terminar aquel campeonato. Un hecho que, como suele ser habitual, tuvo dos puntos de vista diferentes.

«Simplemente había un carril seco muy fino y todo el mundo lo buscaba, me he ido largo en la curva cinco y me ha pasado Miller, me he incorporado detrás de él pero no he visto que venía Rins pero yo seguía tirando rápido, porque la vuelta no era del todo rápida, y yo me he abierto un pelín más de lo normal en la curva siete; nos hemos tocado, pero creo que no es más que un incidente de carrera. Lo que sí ha sido un poco más cómico ha sido la entrada a box. Yo entraba ya concentrado para coger los slicks y casi me como los neumáticos de seguridad: espero que no me haya visto, que no haya sido intencionado, pero yo le he dicho con la mano estoy aquí, porque estaban los neumáticos enfrente», había narrado Márquez, en una perspectiva de la historia algo distinta a la de Rins.

«Se ha ido largo en la curva 5 y ha visto que estábamos Miller y yo detrás, sólo ha dejado pasar a Miller. Y de hecho, me ha molestado las dos siguientes curvas. Cuando le he tocado es porque ha abierto la puerta y yo venía en vuelta rápida y me he metido dentro, y es cuando nos hemos tocado. Es un piloto con mucho talento, es súper rápido, pero no tiene todo el respeto por los demás que debería tener. No es la primera vez que lo hace. La reacción que ha tenido en la última curva frenando súper fuerte y adelantándome no ha sido la mejor, porque sabía que iba a entrar a boxes. No ha sido correcto. Pero son carreras y cada uno juega sus papeles».

Dos versiones de una escena un tanto infantil, de guerra de fuerzas, que llevó al de Suzuki a exagerar sus declaraciones, lo que molestó al líder del Mundial, que aún así no quiso calentar más el enfrentamiento. «Después del accidente he ganado algún Mundial y no voy a entrar en eso porque es dar protagonismo a una acción que no tiene más; simplemente estoy muy contento con mi pole hoy y mañana tengo una carrera muy importante2, zanjó Márquez, antes de la rectificación de Rins.