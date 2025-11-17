Pedro Acosta: «No hemos luchado por nada y ha sido un año perdido»

Fernando Perals Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:12 Compartir

Aún no se ha pasado la resaca del Gran Premio de Valencia que cerró el pasado domingo otra temporada en el Mundial de motociclismo y todavía colea la última carrera en la categoría de MotoGP para los murcianos. Concretamente para Pedro Acosta, que lejos de estar feliz y satisfecho por lograr la cuarta posición en la clasificación general en su segundo año en la categoría reina, no dejó pasar la oportunidad de ponerse frente a los medios de comunicación para hacer un breve resumen de su segunda temporada en lo más alto: «La temporada ha sido una pena, no hemos luchado por nada; ha sido como un año perdido en mi vida», confesó el Tiburón de Mazarrón.

El piloto de KTM se mostró muy crítico con su equipo nada más bajarse de la moto naranja en el circuito de Ricardo Tormo. Se le escapó el podio porque Fabio Di Giannantonio se lo robó en la antepenúltima vuelta y selló el Campeonato del Mundo sin conseguir el objetivo que se había marcado antes de su inicio: lograr la primera victoria de su vida en MotoGP. Estuvo cerca, pero no se subió en el cajón más alto del podio ni en una sprint del sábado ni una gran carrera del domingo.

«Se lo dije a KTM el primer día que quise venir aquí: no venía para esto [ser cuarto en el Mundial]. Creo que he dado un gran paso de mitad de año hasta aquí, que he ganado en consistencia, que sé leer más las carreras, aguantar encima de la moto, que antes tenía muchas caídas... Pero no es suficiente con optar a podios de vez en cuando», añadió el excampeón de Moto2 y Moto3.

Su contrato con KTM le mantiene unido con el equipo austríaco otra temporada más, la de 2026. Después, su futuro es todo una incógnita, aunque lo lógico es pensar que su mono cambiará de color y su moto, también. Pero el Tiburón no piensa más allá del año que viene, para el que prefiere mostrarse motivado y optimista después de un año de aprendizaje: «Cada situación que vivo encima de la moto me está haciendo mejor. Estoy viendo las carreras de otra manera. Antes hubiera tirado la moto, pero desde hace seis grandes premios he podido lograr buenos resultados. Me estoy convirtiendo en mejor piloto para cuando llegue mi momento, que tiene que llegar», reconoció el piloto de Puerto de Mazarrón.