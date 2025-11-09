Pedro Acosta se exprime en Portimao, pero no pasa del tercer puesto

Fernando Perals Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Hasta la última gota exprimió su KTM Pedro Acosta este domingo en el circuito portugués de Portimao, donde amenazaba con lograr su primer triunfo en MotoGP. Pero ni la nave que conduce el Tiburón ni Bezecchi, ni Álex Márquez le permitieron al piloto de Puerto de Mazarrón conseguir un objetivo que de momento sigue siendo un sueño por cumplir. Acosta terminó el Gran Premio de Portugal en tercera posición, por detrás del italiano y del pequeño de los Márquez. A las puertas del podio se quedó un Fermín Aldeguer que se sumó a la fiesta por las posiciones de la cabeza, pero que no tuvo ritmo suficiente para pelear por subirse a algún cajón y dejar lo que hubiera sido otra bonita batalla con Acosta.

Salió con ímpetu en una clara declaración de intenciones el Tiburón de Mazarrón. Rueda con rueda con Marco Bezzecchi en la primera curva. el piloto de KTM intentó robarle la primera posición al italiano nada más empezar, pero el de Rímini se defendió con uñas y dientes para agarrar con fuerza lo que tanto le había costado ganar en la sesión del sábado.

Desde la segunda plaza, Acosta vio como el italiano se alejaba metro a metro tras imponer un ritmo endiablado. No tuvo rival la Aprilia este domingo. Pero la amenaza para el mazarronero no residía en que se alejaba el primer triunfo, sino que estaba en peligro la segunda posición. Y pronto esa sensación fue una realidad que golpeó con dureza al piloto de KTM.

Márquez no esperó más de cuatro vueltas para adelantar al de Puerto de Mazarrón y empezar a volar sobre el asfalto luso. El de Cervera ponía tierra de por medio con Acosta, que empezó a sufrir por mucho que apretaba el acelerador de una moto que no estuvo a la altura de la Ducati y la Aprilia.

Al mismo tiempo pero unas posiciones más atrás, Fermín Aldeguer coleccionaba adelantamientos. Primero a Binder en la vuelta 9 y después a Fabio Quartararo en la 11. El de La Ñora tenía ritmo, disfrutaba sobre el circuito de Portimao y ya era quinto. Por delante aparecía la siguiente presa a devorar, Pecco Bagnaia, que no solo no puso oposición, sino que en la misma vuelta cometió un error y se fue al suelo para acabar en la grava y, tras un triste paseo por el circuito, en su box, otra vez con gesto serio.

Aldeguer asaltó la cuarta plaza, pero el siguiente en sumar en su lista era su vecino Pedro Acosta, que navegaba demasiado lejos -a más de 6 segundos- y parecía una tarea imposible. Y así fue. El murciano tuvo que conformarse con quedarse a las puertas de otro podio.

A falta de dos vueltas para el final, El Tiburón se propuso vacíar al máximo su KTM y apurar hasta el final lo que quedaban de neumáticos. Voló para dar caza a Álex Márquez con el reto de saborear la segunda plaza que ya le otorgó la plata el sábado. Pero le faltaron una o dos vueltas más al Gran Premio de Portugal.

«Lo intenté, pero morí al final. Ha sido una carrera para estar contentos. Nos falta ritmo y tracción al principio, y si nos ocurre al inicio es normal que también nos pase al final. Conocemos nuestros puntos débiles, pero seguimos trabajando para mejorar. El podio es un buen resultado. Quiero dar las gracias al equipo y a Dani Pedrosa, que anoche me aconsejó cómo afrontar la carrera», confesó Acosta antes de subirse al podio con su eterna sonrisa. El Mundial agota sus días. Próxima parada: Gran Premio de Valencia el próximo fin de semana.