Máximo Quiles reina en la locura del Gran Premio de Portugal de Moto3

Fernando Perals Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:32 | Actualizado 16:38h. Comenta Compartir

El apodo de 'killer' le viene como anillo al dedo. Por su talento, su valentía a más de 200 kilómetros por hora y el desparpajo en cada uno de los circuitos que están viendo nacer una nueva estrella del motociclismo. Máximo Quiles logró este domingo su tercer triunfo en el Mundial de Moto3 tras reinar en la locura en la que se convirtió la carrera del Gran Premio de Portugal.

El debutante murciano volvió a enseñar sus armas desde el principio. Es de todo menos un niño, y eso que solo tiene 17 años. El piloto del Aspar Team ya roza el subcampeonato del mundo en su primer año en el Mundial a pesar de perderse hasta cuatro carreras (dos por no tener la edad mínima para competir y otras dos por lesión).

Quiles se repartió el liderato de la carrera con Kelso, Piqueras, Furusato, Fernández... un sinfín de pilotos que pasaron por la primera plaza en una auténtica locura de Gran Premio. El circuito portugués de Portimao parecía no tener dueño en la pequeña categoría. Quiles cometió un error en la cuarta vuelta, se fue largo y cayó hasta la cuarta plaza. Pero en un abrir y cerrar de ojos volvió a la cabeza de la clasificación. Tenía un plan, y no era otro que subirse a lo más alto del podio.

Tras el susto, Quiles libró una batalla con Ángel Piqueras en la vuelta 7 que se metió en el bolsillo. Joel Kelso se pasó de frenada y entregó el liderato al murciano, que lo volvió a coger con gusto. Mientras tanto, no muy lejos de las peleas de Máximo, Álvaro Carpe ganaba terreno coleccionando adelantamientos, uno de ellos tras una pugna preciosa con el italiano Guido Pini.

El de El Esparragal llegó a colarse en posiciones de podio, pero la serpiente multicolor en la que se convierte cada carrera de Moto3 está en continua transformación, y rivales como Piqueras y Furusato volvieron a ponerse por delante. El japonés, de hecho, pasó a Quiles y se puso primero.

Un 'chupito' para celebrar

Pero Máximo 'Killer' volvió a ser un matador. Va coleccionando víctimas por donde pasa, sea cual sea el circuito, sin importar quién esté delante. El 'rookie' murciano de 17 años volvió a recuperar la primera plaza y ya no la soltaría jamás. Cruzó la meta por delante de Piqueras y Furusato, a los que volvió a dejar con la miel en los labios, esta vez en Portimao. Álvaro Carpe peleó para terminar en un gran quinto puesto.

«Ha sido una locura. He disfrutado mucho de la carrera. Me he sentido muy confiado en las últimas siete vueltas, mucho mejor que al principio. Es un resultado para estar contentos y disfrutar», reconoció el triunfador de la jornada. Baile encima de la moto, beso a su madre, Begoña, a su hermana, Alejandr,a y abrazo con todo su equipo. Otra tremenda alegría para Quiles, que se dio el gusto de darle un trago a la botella de prosecco con la que celebran los demás mientras él espera a tener 18 años. Regañina de su madre y risas de su jefe, Jorge Martínez Aspar. El chico es el más rápido. En el asfalto y fuera de él.

Temas

Moto3