MotoGP Maverick Viñales: «Mañana rodaremos muchos en la cabeza de carrera» Maverick Viñales, el más rápido en Losail. / Efe El piloto español saldrá desde la 'pole' en el primer Gran Premio de la temporada BORJA GONZÁLEZ Circuito de Losail (Catar) Sábado, 9 marzo 2019, 21:25

Paso a paso, Maverick Viñales ha ido recuperando la confianza perdida el año pasado con su Yamaha. Con algunos cambios en su moto que la fábrica aún espera a confirmar cuando se compita en Europa, y con los cambios en su equipo, liderado ahora por Esteban García y con el apoyo de Julito Simón. De momento se llevó este sábado la primera pole de MotoGP 2019.

¿Cómo ha sido esta primera pole del año?

Estoy contento, porque al final he podido exprimir el potencial de la moto y sorprendido porque en el sector 4 estoy primero con la falta de velocidad punta que tenemos, así que con muchas ganas de que llegue mañana.

¿Le preocupa esa falta de velocidad para la carrera de mañana?

Por supuesto, al final Dovizioso en el primer libre me adelantó antes de la línea de meta, y esa es una debilidad, pero estoy contento porque la moto está funcionando bien y puedo ser muy rápido en el sector 3 y ahí puedo abrir un pequeño hueco si tengo la oportunidad.

¿Esa va a ser la estrategia?

Sí, bueno, escaparme cuando pueda (sonrisas). Pero va a ser una carrera en grupo pues vamos a ser muchos los que rodaremos en cabeza, así que ya veremos qué pasa.

¿Cómo se explica su primero y el decimocuarto de su compañero?

No lo sé. Estoy muy concentrado en pilotar de la mejor manera, llevar la moto al ciento por ciento, hasta el límite y es importante continuar con el método de trabajo de estos días porque nos está funcionando bien, así que no me fijo en otras cosas.

¿Qué tal prevé que sea la carrera con estos neumáticos y una temperatura tan baja?

Para mí con más temperatura funcionaban un poquito mejor los neumáticos, pero tanto con el blando como con el medio podemos hacer la carrera, así que veremos mañana qué sucede con la temperatura, con el viento y veremos realmente qué hacer.

¿Es realmente peligroso en esas condiciones?

Es siempre difícil, pero es verdad que ayer teníamos unas condiciones muy buenas y a las ocho era una condición perfecta; y hoy a la misma hora la condición ha sido mala. Es difícil prever qué va a pasar aquí en Catar.

¿Le gustaría que se cambiara la hora de la carrera o le da igual?

Para nosotros es mejor a las ocho puesto que al final yo puedo utilizar gomas más blandas y la moto va mejor, aunque corro también más riesgos. Pero me funciona mejor la moto a las ocho; de todas maneras si hubiese que correr a las siete también estaríamos preparados.

¿Se puede confirmar su mejoría y la de la Yamaha?

Sí, la moto ha funcionado igual en cada sesión y eso es muy positivo, porque puedo concentrarme mucho en mejorar pequeños aspectos de mi pilotaje y eso se ve reflejado en los tiempos. Así que esperemos que mañana la moto funcione igual y ya se verá qué puede pasar: al final la carrera es la carrera y siempre pasan cosas, y veremos dónde estamos.

¿Quién va a estar?

Creo que somos cuatro o cinco claros, y Quartararo también estará al principio. Será un grupo largo y luego ya veremos al final de carrera quién aguanta.