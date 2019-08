GP de Austria Márquez: «Con el orgullo que tiene Lorenzo me cuesta entender que pudiese marcharse» Marc Márquez. / AFP Con el Mundial de MotoGP casi cerrado a su favor, el campeón fue más inquirido en Austria por el futuro de su actual compañero de equipo y por el de su hermano BORJA GONZÁLEZ Madrid Jueves, 8 agosto 2019, 19:52

¿Por qué nunca ha ganado aquí?

Porque ha habido pilotos más rápidos.

¿Por qué ha habido pilotos más rápidos?

Pues porque sobre todo ha dominado una marca, que ha ganado con sus pilotos desde que venimos, los tres últimos años. Esta es una de las pistas donde la Ducati se adapta mejor, el año pasado luché contra dos Ducati y acabé segundo cerca de Jorge, hace dos años de Dovizioso, quizás entonces fue cuando estuve más cerca y el año pasado iba un poco más apurado. Veremos si podemos este año, pero presiento que en este no será sólo Ducati y Honda, sino que creo que este año también estará Yamaha muy cerca, incluso Suzuki.

Pero este año tiene más motor, la moto corre más...

Sí, la moto corre más, hay motor para ello, pero es más cuestión de aceleración que de velocidad punta y en ese aspecto la Yamaha está muy bien ya que hay muchas aceleraciones desde parado y es ahí donde quizás se nota más, e intentaremos trabajar bien durante todo el fin de semana para el domingo al menos intentar luchar por la victoria y poner las cosas difíciles a nuestros rivales.

¿Qué le parece que Lorenzo se haya ofrecido a Ducati?

Eso dicen los rumores, si son ciertos o no...

Al parecer son fuentes bien informadas...

A veces las fuentes se tiran al agua... (sonrisas) y ya no hay agua... (más sonrisas).

¿No se lo cree?

Bueno, al final, cuando el río suena agua lleva. Sé que tiene un año más de contrato con Honda y conociendo a Jorge, con el orgullo que tiene, me cuesta entenderlo; y si eres un piloto y tienes un orgullo de campeón lo que quieres con una moto campeona es lograr ganar y hacer ver que tú también eres capaz, y conseguir lo que te habías propuesto cuando firmaste por la marca. Y creo que Jorge aún tiene mucho que demostrar con la Honda y creo que es capaz; luego no entro en el juego de si este rumor es cierto o no, porque la realidad es que tiene un año más de contrato con Honda, es mi compañero de equipo y ahora está lesionado, pero cuando vuelva seguramente lo hará con más ganas que nunca.

Y sobre su hermano, ¿es posible un Márquez en la órbita de Yamaha?

Otro rumor… ¿Este es bueno también? Es otro rumor, está claro que mi hermano donde más tiene que hablar y demostrar y siempre se lo digo es en pista, y cuando ahí demuestras lo que está demostrando lógicamente es cuando los equipos vienen. Y lo dije ya el año pasado cuando me preguntabais, ¿y por qué tu hermano no sube? Cuando hay resultados vienen los equipos y se interesan por ti, pero ahora está tratando de conseguir su título de Moto2 y lógicamente la consecuencia es que haya equipos de MotoGP que se interesen. Pero, ya veremos, por ahora están trabajando él y Emilio (Alzamora) para buscar el mejor futuro.

¿Pensaba que Lorenzo tendría más problemas con la Honda que con la Ducati?

Bueno, como dijo Cal (Crutchlow) en el pasado, y él fue atrevido porque dijo directamente 'quizás sufra', la Honda es una moto a la que la tienes que coger el 'puntillo'; si se te pone del revés es difícil, es peculiar, te tienes que caer para ir rápido, tienes que arriesgar para ir rápido y tienes que estar fuerte para ir rápido y todo esto, lógicamente, son factores que quizás no hagan falta en otra moto, pero es una moto que cuando tienes el punto ese eres capaz de ir muy, muy rápido y hacerla campeona como hemos hecho cinco años.

¿Se plantea de alguna manera poner una alfombra roja a Lorenzo para salir para dar entrada a su hermano?

No, no me lo he planteado, simplemente porque cuando una cosa es obvia, es obvia; tiene un año más de contrato y no me gusta eso de hablar por hablar. Jorge es mi compañero de equipo y el año que viene, hoy por hoy, será mi compañero de equipo; si tuviera que poner la mano en el fuego… no la pondría (sonrisas). Pero si tengo que decir algo, no creo que haya ningún movimiento.