Marc Márquez no volverá a MotoGP hasta 2026

La temporada 2025 ha llegado a su fin para Marc Márquez. En realidad, lo hizo el pasado domingo 5 de octubre, cuando se fue al suelo en la primera vuelta de la carrera de Indonesia, embestido por Marco Bezzecchi. Lo que se ha hecho oficial este jueves de previa del antepenúltimo GP del año en Malasia es que el de Cervera no podrá volver a subirse a su Ducati hasta 2026. Ya que será baja en las carreras de Portimao y Valencia, así como en el test post temporada, programado para el 18 de noviembre, que se realiza en el circuito de Ricardo Tormo de Cheste y donde se pone en pista los primeros prototipos del año siguiente.

Una decisión que se ha tomado en la última revisión de Marc Márquez en el Hospital Internacional Ruber de Madridl, en consonancia con su equipo médico formado por los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger. Según informa el comunicado de Ducati, el proceso de recuperación de la fractura en el coracoides y de la lesión de los ligamentos acromioclaviculares de su hombro derechos es positiva y sigue su curso con normalidad, pero el nueve veces campeón del mundo necesitará estar un total de cuatro semanas con la zona inmovilizada antes de empezar la fase de rehabilitación, por lo que su retorno a la competición este año queda totalmente descartada.

«Analizando toda la situación creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque esto signifique que no podré competir esta temporada ni estar en los test. Sabemos que nos toca un invierno duro, de mucho trabajo, con el objetivo de recuperar la musculatura al 100 % y estar preparados para la próxima temporada. Esto no puede empañar ni hacer olvidar que el gran objetivo, el de ser Campeones del Mundo, ya lo conseguimos y que pronto lo celebraremos de nuevo juntos. Gracias a todos los aficionados por los mensajes y a Ducati y los patrocinadores por el apoyo y la comprensión», palabras de Marc Márquez que recogía el comunicado de Ducati que ha enviado en la mañana de este jueves.

Un posible sustituto en Superbike

Cuando se supo que Marc Márquez debía pasar finalmente por el quirófano para recuperarse de sus lesiones, aumentó exponencialmente las opciones de no verle en pista en lo que restaba de año. Una situación que en clave deportiva no era especialmente relevante, ya que el de Cervera se había encargado de asegurar el título por la vía rápida con cinco carreras de antelación. Pero sí que podía ser importante su presencia en Cheste de cara al único test antes del parón invernal; y donde las fábricas trabajan con la información recogida de esa jornada de entrenamientos.

Si todo sigue su curso con normalidad, la próxima vez que Marc Márquez se suba a su Ducati será ya en la pretemporada 2026, en los tres días de test que se celebran del 3 al 5 de febrero en el circuito de Sepang. Allí podrá todavía dar sus impresiones a la fábrica de cara a poner a punto la máquina con la que buscará la reconquista del título.

Lo que no ha anunciado todavía Ducati es su sustituto para las dos últimas pruebas de la temporada presente. Tanto en Australia como este fin de semana en Malasia, ha sido el probador de la marca, el veterano Michele Pirro. Pero de cara a las citas de Portugal y Valencia el elegido podría ser el subcampeón del mundo de Superbike y piloto oficial Ducati, Nicolò Bulega, toda vez que el campeonato de las motos derivadas de serie ya ha concluido. Aunque el italiano debería completar un test previo ya que nunca se ha subido en una MotoGP.