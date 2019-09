MotoGP Marc Márquez: «Toca imponer nuestro ritmo y escaparnos» El español se mostró feliz por su novena 'pole' de la temporada BORJA GONZÁLEZ Alcañiz Sábado, 21 septiembre 2019, 20:08

Novena 'pole' del año para Marc Márquez, ésta casi sin sufrir, aunque de nuevo fue Fabio Quartararo el que más puso para evitarla. Un resultado que no hace más que confirmar el absoluto favoritismo del líder de MotoGP para la carrera de este domingo.

Ni usted ha sido capaz de mejorar su tiempazo de ayer…

Sí que es cierto, y no es excusa, porque he empujado, que el viernes me salió un poquito más fácil. Yo creo que es porque la dirección del viento era al contrario, el viernes era viento en contra en la recta pero ayudaba mucho a girar en los curvones y se podía ir rápido y hacía más fresco, pero esta tarde lo he intentado con el segundo neumático después de que con el primero haya empujado y me hubiese salido un buen tiempo. Pero con el segundo en el primer parcial he cometido un error porque si no, mirando el tiempo ideal, que es 46.8, habría igualado lo del viernes.

¿Se puede escapar? ¿Parece que nadie tiene un ritmo parecido al suyo?

Si miras los papeles y eres realista toca esto, toca imponer nuestro ritmo y escaparnos, pero las Yamaha van rápido y especialmente en las diez primeras vueltas con el depósito lleno asumes muchos riesgos. Tendremos que ver qué pasa; he hecho una especie de simulación en el cuarto entrenamiento libre para ver qué pasa con el neumático intermedio delantero y me ha servido de bastante información, pero veremos qué temperatura hace mañana y las condiciones que tenemos, y a partir de ahí decidiremos una táctica u otra.

Nueve 'poles' de catorce este año...

Bien, bien, es más de la mitad, está claro que estoy contento, está claro que las 'poles' este año no están fácil porque hay un piloto sobre todo, que es Fabio, que tiene mucha velocidad con neumático nuevo y no es fácil, aunque está claro que hay un campeonato que es el del reloj y el BMW, que yo lo miro y me lo quiero llevar (sonrisas).

¿Qué puede decir del susto en el cuarto libre?

Sí, estaba o quedaban dos o tres vueltas y he probado algo diferente pero he cogido justo el borde del piano y tiene esto, cuando sabes que tienes zona verde utilizas el piano hasta el límite, cosa que antes no se utilizaba porque sabía que estaba el césped y dejabas algo de margen, pero al final todo se ha quedado en un susto y ya sabes que mañana tienes que estar atento ahí.

Ya es oficial que quien pise la zona verde en la última vuelta tiene que perder posición.

Es una regla un poco abierta, no es una regla que si pisas lo verde sí o sí tienes que perder posición, va en función de cómo estás en la situación en carrera, si el de detrás va enganchado a otro piloto, si tú vas enganchado, pero está claro que el problema que la primera vez que se vio algo así tanto en MotoE como en Moto2 no se sancionó y por eso han tenido que cambiar algo para tener un poquito más de mano dura en ese sentido.

¿Qué opina de Dovizioso? Saldrá décimo mañana.

A Dovizioso ahora no le miro tanto, no le tengo marcado tanto, sé que para conseguir el título dependo de mí mismo y estoy trabajando sólo para ver mi nivel, carrera a carrera, y el objetivo de cada carrera, como dije el jueves, será luchar por podios y victorias y de esta manera si no pasa ninguna catástrofe es la mejor línea para conseguir el título, pero parece que está sufriendo un poco aquí.