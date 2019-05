GP de Francia Marc Márquez: «La carrera de hoy empezó el sábado» Marc Márquez, tras su vicotoria en el Gp de Francia. / Efe Golpe sobre la mesa de MotoGP en un día en el que sumó su tercer triunfo del año y en el que amplió su ventaja en la general hasta los ocho puntos, sobre Dovizioso, distanciando un poco más a Rossi y a Rins, que sólo pudo ser décimo BORJA GONZÁLEZ LE MANS Domingo, 19 mayo 2019, 19:01

-Día memorable para la familia Márquez.

Sí. Muy contento con el día, 'el día de la familia Márquez'. Estoy muy contento por mi hermano, más por él que por mí porque, después de un año y medio sin ganar, nunca se rinde y nunca pierde la paciencia. Es importante esta victoria para él, para este año.

-¿Qué dice de su carrera?

También estoy contento por ganar en un circuito en el que había alguna duda. Después del año pasado sí que se podía intuir que podía ir bien, pero con esta temperatura, con tanto frío, nunca habíamos acabado de ir bien. He sabido gestionarlo de la mejor manera.

-A nivel estadístico, ayer daba caza a Rossi en el capítulo de poles y hoy a Lorenzo en el de victorias en MotoGP (47). ¿Va camino de otro título y con los mismos números que el año pasado hasta ahora?

(Sonríe). Mugello se tiene que cambiar por eso, que pillé el año pasado, aunque estábamos allí. Son importantes los números y las victorias. Siempre digo que lo más importante son los títulos, pero sin poles y victorias no llegan. La carrera de hoy empezó el sábado, clasificándonos muy bien. Honestamente, he salido tirando por miedo a las Yamaha, no a las Ducati. Viñales y Quartararo habían rodado muy rápido y si se hubiesen puesto en 32 bajos hubiera tenido que arriesgar más. Quería tirar desde el principio por el neumático delantero y por las dos Yamaha que salían detrás.

-¿Le ha cambiado el plan cuando le ha pasado Miller?

Me ha sorprendido, porque he hecho 32.6, que era rápido, y me ha pasado. He pensado que tendría más, pero volvía a rodar en 33 y he vuelto a pasarlo. Ese hueco que habíamos creado nos los han recuperado, porque hemos perdido juntos un segundo en una vuelta. Pero bueno, así no ha sido como Jerez y ha habido un poco de pelea y toque, que lo echaba de menos también y va bien, pero sólo unas vueltas. Luego le he pillado el gustillo a esto de escaparme, pero soy consciente de que no será en todas las carreras y quizás la siguiente toque gestionarla de otra manera.

-¿Qué significa haber ganado con el neumático blando delantero?

Significa mucho y, sobre todo, la temperatura que había. El año pasado había 40 grados en el asfalto y hoy rozaba los 20. El otro era mucho riesgo, pero significa que somos capaces de pilotar de diferente manera. Al tener más motor no hace falta buscarlo todo en la frenada. Se puede pilotar de otras maneras y es ahí donde estamos intentando gestionar para no ser tan explosivos a una vuelta, pero más constantes a nivel de ritmo.

-¿Significa también que se van resolviendo los problemas de tren delantero de la Honda?

Das un paso en el sentido de que no hace falta arriesgar tanto en la entrada, pero sigue siendo crítico. Si no lo fuerzas al puntito que te pide la moto, eres incapaz de ir rápido. Ese es el punto que cuesta encontrar y quizás donde las otras Honda pierden un poquito más. Hay que forzar lo justo para girar en el sitio, y es ahí lo crítico. Por eso tantas salvadas este fin de semana. No han sido de casualidad sino porque empujamos. Si quieres estar allí tienes que arriesgar.

-¿Se puede ganar a Ducati en las dos próximas carreras? Mugello y Montmeló, nada más y nada menos...

Bueno, no está Lorenzo con la Ducati. El año pasado ganó Lorenzo. Ganaron Ducati esas carreras, pero más que ellas ganó Lorenzo, así que intentaremos gestionarlo de la mejor manera. Iremos con la esperanza de que vaya bien y la mentalidad ganadora. Luego, pues como siempre, el fin de semana te pone en tu sitio e intentaremos sacar un podio, que es el objetivo principal. Y si se puede ganar, pues lo intentaremos.

-¿Puede ganar entonces Lorenzo allí con la Honda?

¿Cómo?

-¿Que si le puede ganar allí Lorenzo con la Honda, tras hacer undécimo aquí?

(Sonríe). Bueno, no sé. Depende. Lorenzo es de esos pilotos que de un día para otro se despierta, pero sí que de momento su adaptación está siendo un pelín rara. De golpe hace un cuarto, un 31 en el FP2 y luego le cuesta en la carrera, aunque no sé qué le ha pasado. Estoy seguro de que va a despertar cuando menos lo esperemos.