Jorge Lorenzo: «Las sensaciones no son buenas, pero me voy a probar»

Motegi (Japón) Jueves, 18 octubre 2018

Tras no finalizar el Gran Premio de Tailandia después de sufrir una fuerte caída en los entrenamientos libres del viernes, Jorge Lorenzo sorprendió el jueves en Motegi (Japón) confesando que no sólo no se ha recuperado de su lesión en la mano izquierda (microfractura de radio) sino que incluso ha empeorado hasta el punto de auto considerarse como dudoso para completar la cita de Japón que comienza este viernes.

¿Cómo se encuentra?

Estoy decepcionado y un poco triste. Dentro de lo aparatoso que fue la caída (la de Tailandia), estaba aliviado por saber que no había ido a peor, sobre todo el pie, aunque no sabía lo de la muñeca. Me dolía, pero pensaba que no tenía nada roto. Los rayos X demostraron que no, pero luego el escáner sí que demostró que había esa fractura (en el radio izquierdo) que no parecía completa, pero que estaba ahí. Me puse la férula, me la fui quitando progresivamente y empecé a hacer natación y algún ejercicio, pero cuando forzaba la muñeca me dolía. En los últimos días no ha mejorado prácticamente la lesión. El dolor se mantenía ahí y las sensaciones eran malas, así que cuando llegué al circuito decidí hacer otro escáner en Mito, que demuestra que la lesión no ha mejorado y que incluso se ve fracturada por completo. Me encuentro triste, porque éste es un circuito de los que más me gusta y en el que podía hacerlo bien, pero va a ser complicado hacerlo bien. Voy a intentar probar mañana.

¿Cómo le plantearon los médicos la recuperación?

Diferentes teorías. Depende de con quién hablara me decía que tuviera la férula siempre, otros que me la quitase a los dos días y otros a la semana. Unos dicen que mover la muñeca es lo mejor... Era difícil cumplir una rutina. Hice lo que pensaba que tenía que hacer. Llevé cuatro o cinco días la férula y me la fui quitando progresivamente, empezando a hacer un poco de ejercicio para no perder el tono y estar aquí al máximo de forma en que podía estar.

¿Cuándo se dio cuenta de que no iba a mejor?

La lesión fue progresando muy poco a poco a mejor, pero, a la que forcé un poco, retrocedí un poco en cuanto a dolor y se me volvió a inflamar, pese a ponerme mucho hielo y la 'magneto' (NdR: diminutivo de magnetoterapia), que es una máquina para soldar más rápido. No ha soldado como pensaba. Quizá la lesión es más grave de lo que pensaba y se necesita más tiempo inmovilizado para que se cure totalmente, para que suelde del todo. Dicen 40 días, pero no sé hasta qué punto se puede soldar.

¿Y ahora qué? ¿Probar aún sabiendo que pueda ir a peor o parar? ¿Qué le dicen los médicos?

Depende de con qué médico hables. (Sonrisa). Cada uno tiene su opinión de las cosas.

¿Y cuáles son sus sensaciones?

Las sensaciones no son buenas, pero ya que estoy aquí hay que probar. Quizás me sorprenda, porque a veces te subes en la moto y te puedes sorprender, pero no espero encontrarme muy bien.

¿La participación aquí corre más peligro de la que ya corría en Tailandia antes de la caída? ¿Es menos optimista que allí?

Sí. En Tailandia hubiese corrido. No al cien por cien, pero hubiera hecho buen papel. Aquí es muy complicado.

«Es una lesión que poca gente decide operarse pues era una fisura que ahora se ha demostrado que era completa»

¿Podría pensar en parar para operarse?

Es una lesión que poca gente decide operarse pues era una fisura que ahora se ha demostrado que era completa, pero en Tailandia parecía de la mitad o el setenta por ciento, no era completa al ciento por ciento pero sin desplazamiento y si es sin desplazamiento no se suele operar, aunque seguramente la opción de operarse era buena hace dos semanas, ahora no cambia tanto.

¿Ha sido un error quedarse en Tailandia y no volver a casa?

No lo creo, si hubiese tenido que hacerlo otra vez no creo que hubiese cambiado mi decisión.

¿Qué prima en su cabeza, volver a correr al ciento por ciento con la Ducati o llegar al ciento por ciento con la Honda?

No hay nadie al que le duela más no poder correr en esta carrera que a mí. Si es que no puedo correr.