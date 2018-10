Márquez buscará cerrar 2018 desde el sexto puesto y con Dovizioso en la pole REUTERS/Toru Hanai El entrenamiento oficial de MotoGP en Japón confirmó la esperada igualdad entre Márquez y Dovizioso en el día previo a que el español afronte su primera oportunidad de cerrar su quinta corona en la clase reina BORJA GONZÁLEZ Motegi (Japón) Sábado, 20 octubre 2018, 12:05

«Si quiero intentar conseguir el título mañana tengo que ganar porque Dovi estará para ganar. Intentaremos evitarlo, pero tenemos la tranquilidad de que quedan cuatro carreras». Lo dijo Marc Márquez después de 'fallar' en el entrenamiento oficial del Gran Premio de Japón, en el día previo a poder proclamarse campeón del mundo de motociclismo por séptima vez, la quinta en MotoGP. Porque, como se esperaba, Andrea Dovizioso y su Ducati no fallaron, logrando la segunda pole de la temporada y ratificando que, en Motegi, están para ganar. «No siento realmente que esté luchando por el campeonato, me interesa más la victoria», dijo por su parte el italiano antes de una carrera en la que el desgaste de los neumáticos no será una rémora a la hora de plantear una estrategia y para cuya lucha se espera que no sólo estén los dos protagonistas de este curso. Porque, a ritmo, Dovizioso está, pero también Márquez, que en el cuarto entrenamiento libre, ese que se disputa a una hora parecida a la de la carrera (comenzará a las 7 de la mañana hora peninsular), fue capaz de rodar más rápido que nadie, y casi se podría decir que con más consistencia, aunque ahí el de Ducati suele esconder siempre alguna carta en la manga.

«Con Dovi nunca sabes porque siempre se esconde un poco, ataca cuando toca», apuntó el líder de la general. «Aquí sí que en los momentos cruciales ha salido y se ha colocado primero, así que creo que es el que está al mejor nivel en este circuito, como ya esperaba desde el jueves, pero no estamos tan lejos. Honestamente, me esperaba estar más lejos. Así que, ¿hay opciones? Sí, opciones hay. ¿Como en Aragón? No, no tantas pero las hay». Márquez se fue al suelo en la curva siete durante ese cuarto libre, un incidente sin consecuencias físicas pero que le dejó con una sola moto para el oficial, algo que influyó en su posterior resultado. Porque, previendo problemas en Motegi, un trazado en el que, por ejemplo, nunca ha conseguido la pole en MotoGP, decidió usar una configuración en una de sus motos parecida a la que suele usar el británico Cal Crutchlow (cuarto en parrilla y uno de los señalados, junto a Johann Zarco, segundo, para estar en la pelea del grupo delantero), una idea que le funcionó pero que le dejó vendido en la pelea por la pole. Así que el de Honda tendrá que salir desde el sexto puesto (tendrá también por delante a Jack Miller, tercero, y a Andrea Iannone, quinto) e intentar no quedarse bloqueado en las primeras vueltas para evitar una posible escapada de su rival.

«Sería mejor al revés, yo en pole y él sexto, pero opciones hay, opciones hay porque me estoy encontrando bastante bien, sobre todo a nivel de ritmo en el FP4, que es el que guía un poquito, el que permite ver cómo se prevé la carrera, ahí me he encontrado bastante bien. Pero, bueno, no salimos en la mejor posición, salimos sextos, aquí cuesta adelantar, sobre todo en las primeras vueltas con depósito lleno. La carrera es larga pero intentaremos gestionarla de la mejor manera». Márquez necesita terminar mañana por delante de Dovizioso, aunque a partir del quinto puesto le valdría con cruzar la meta justo detrás del italiano, algo bastante improbable que los dos pilotos más fuertes del momento no estén peleando por ganar este domingo desde el inicio de la carrera. «Esperaba que hubiese un motivo, porque normalmente a Marc las caídas no le afectan demasiado y esperaba un rendimiento mejor en la calificación», reconoció el italiano después de saber que su rival se había visto lastrado por la caída del último entrenamiento libre. «En cualquier caso, el ritmo que ha hecho es muy rápido y estamos muy parejos, no hay uno que sea más veloz o más lento, desde fuera se ve muy bien y seguramente lo intentará».

Dovizioso ya había dicho el jueves que no esperaba retrasar el alirón de Márquez, porque da por descontado (como el resto de la parrilla) que el español terminará cerrando a su favor un Mundial forjado en el inicio del año, cuando el italiano se dejó por el camino gran parte de sus posibilidades de plantarle cara a un piloto que está cruzando la puerta del Olimpo del motociclismo. Porque en la segunda parte, desde la carrera de Brno de principios de agosto los dos han sumado exactamente los mismos puntos, 106. «Creo que a lo largo de su carrera ha demostrado que es capaz de gestionar bastante bien la tensión, ha ganado mucho. Si tendrá presión mañana, no lo sé, pero con lo que ha demostrado en otros campeonatos no creo que mañana tenga esa presión». Este domingo Márquez tendrá su primera oportunidad de cerrar 2018, con todavía tres grandes premios por disputar.