Carlos Cano, en su box, antes de una carrera en la European Talent Cup. C. C.
Motociclismo

Carlos Cano, entre un nuevo título y la Red Bull Rookies Cup

El piloto murciano acaricia el segundo campeonato consecutivo de la European Talent Cup antes de embarcarse en la antesala del Mundial

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Es el penúltimo prodigio de la velocidad que brota en la Región de Murcia, tierra que se ha convertido en el vergel de grandes talentos ... del motociclismo en los últimos años y que no deja de florecer grandes pilotos. Carlos Cano (Murcia, 15 años) ya es la siguiente joya del motor de la inagotable fábrica murciana que exige al mundo a base de velocidad y victorias tenerle en cuenta y apuntar su nombre.

