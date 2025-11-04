Carlos Cano, entre un nuevo título y la Red Bull Rookies Cup

Es el penúltimo prodigio de la velocidad que brota en la Región de Murcia, tierra que se ha convertido en el vergel de grandes talentos ... del motociclismo en los últimos años y que no deja de florecer grandes pilotos. Carlos Cano (Murcia, 15 años) ya es la siguiente joya del motor de la inagotable fábrica murciana que exige al mundo a base de velocidad y victorias tenerle en cuenta y apuntar su nombre.

El piloto del barrio de San Basilio está rozando el segundo título consecutivo de la European Talent Cup, competición en la que se estrenó en su debut el año pasado y en la que acaricia el metal que le acredita como el mejor piloto joven de entre 13 y 17 años del planeta. Cano es segundo en la clasificación general tras subirse al segundo cajón del podio el pasado fin de semana en el Gran Premio de Cataluña celebrado en el Circuit de Barcelona. El murciano se quedó a solo siete milésimas del triunfo el domingo, una alegría que le robó en los últimos metros el indonesio Kiandra Ramadhipa.

Un triunfo hubiera significado un golpe certero en su pelea por el título mundial, una lucha que librará su última batalla dentro de 19 días en casa, en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, última carrera de la competición donde el murciano se juega ser por segunda vez seguida campeón. Carlos Cano, con 155 puntos en la clasificación, aventaja en 11 puntos al mallorquín Fernando Bujosa, otro de los grandes prodigios nacionales de las dos ruedas. Ambos se jugarán la gloria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana el próximo 23 de noviembre.

Al mismo tiempo que el murciano espera para poder celebrar otro gran éxito en una incipiente carrera que promete dar mucho que hablar, al piloto del equipo UAZ SeventyTwo Artbox que dirige Emilio Alzamora se le acumulan las buenas noticias, espoleadas por su gran rendimiento sobre el asfalto. El joven corredor de 15 años ya sabe que la temporada que viene competirá en la Red Bull Rookies Cup, la antesala del Mundial de Moto3, objetivo de cualquier imberbe talento que surge en la categorías inferiores del motociclismo.

Carlos Cano asombró a los encargados de dar el billete a la Red Bull Rookies Cup en las pruebas de selección que se llevaron a cabo el mes pasado en Guadix y fue uno de los ocho elegidos para dar el salto a una nueva competición que ha dejado grandes alegrías en la Región de Murcia.

El enésimo talento que ha salido de las manos del entrenador Paco Mármol, 'Pakote', correrá en 2026 en un torneo que ya probaron pilotos de la talla de Pedro Acosta, y otros jóvenes prodigios como Álvaro Carpe y Máximo Quiles. De hecho, tanto el Tiburón de Mazarrón como Carpe se consagraron en la Red Bull Rookies Cup proclamándose campeones, un resultado que se le escapó por poco a Quiles.

Así, antes de embarcarse en una nueva competición por conquistar que ilusiona al piloto del barrio murciano de San Basilio, Carlos Cano quiere dejar la European Talent Cup en lo más alto. Corren los mejores tiempos para el motociclismo regional, que sigue ampliando su magnitud en lo más alto.