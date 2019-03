GP de Catar | Moto3 Arón Canet: «Lo importante es creer en uno mismo» El valenciano se estrena con la KTM de Moto3 después de haber competido siempre con Honda BORJA GONZÁLEZ Enviado especial. Losail Sábado, 9 marzo 2019, 00:23

Arón Canet logró un magnífico registro en la jornada inaugural del Mundial de Motociclismo en Qatar, una buena señal de uno de los pilotos llamados a pelear por el título. El valenciano se estrena con la KTM de Moto3 después de haber competido siempre con Honda, enrolado en el nuevo equipo del multicampeón de 250cc, Max Biaggi. «Este tiempo demuestra el buen trabajo hecho en el pasado test, que no se había visto reflejado en la clasificación. Queríamos trabajar en el ritmo, y trabajar solos, que es lo que suele faltar en esta categoría a la mayoría de los pilotos. He aprendido de lo que han hecho en años anteriores pilotos como Mir o como Martín, que eran los más fuertes y que trabajaban siempre solos, y al final ese es el camino».

¿Está satisfecho con ese ritmo? ¿Le ha dado tiempo de estudiar a los rivales?

No he visto todavía los ritmos, pero sí que es cierto que los que más ritmo tenemos somos Fenati y yo, y creo que Dalla Porta también está bastante bien en ese sentido.

¿Y qué le ha dicho 'el jefe' Max Biaggi al llegar al box?

Contento. Es un equipo nuevo. Te vas de un Estrella Galicia, que es un equipazo, a un equipo completamente nuevo en el Mundial. La gente siempre te dice 'a ver cómo lo haces, con una moto nueva, después de tantos años con una Honda, en un equipo nuevo, con poca experiencia'. Pues, mira, se puede ir rápido.

¿Y el cambio de moto? Viendo la lista de pilotos de KTM parece que es su número 1.

Yo creo que es todo psicológico, lo importante es creer en uno mismo y creer que puedes luchar por el título, que puedes ser rápido, y esto es lo que marca la diferencia. En años anteriores no ha sido así, conmigo mismo. Soy una persona a la que le cuesta confiar en sí mismo, me cuesta creer que puedo conseguirlo, no me gusta pensar que puedo hacer algo para después no conseguirlo. Este no era el camino, el camino es creer en uno mismo. ¿KTM? Estoy muy contento con ellos y ellos conmigo. Es una moto totalmente diferente a la Honda. La diferencia principal es que vas más cerrado, buscas más el ápice de la curva, como en una MotoGP, y con la Honda es más paso por curva, das más gas inclinado. Con las dos motos se puede ir rápido, ya se está viendo este año a Fenati.

¿Cómo cambia tener una Q1 y una Q2 como en MotoGP?

Me gusta, hay más presión y me gusta trabajar así. Es mejor así, porque los grupos no serán tan grandes. Y a mí me beneficia, porque hoy con una simple referencia ya he podido hacer buen ritmo, y una buena vuelta.

Pero mañana buscarán todos su rueda…

Sí, eso es verdad, pero eso es buena noticia, quiere decir que soy rápido.