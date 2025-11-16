Álvaro Carpe disfruta en la traca final de Cheste con un gran segundo puesto

No olvidará jamás Álvaro Carpe su primer Mundial de Moto3. Este domingo en el circuito Ricardo Tormo de Valencia lo cerró de la misma manera ... que lo inició: descorchando el prosecco en lo alto del segundo cajón del podio. El piloto murciano logró un gran segundo puesto en el punto y final del Campeonato del Mundo.

La victoria se la llevó el madrileño Adrián Fernández, que inauguró su palmarés en la cilindrada pequeña al ganar su primera carrera. En quinta posición cruzó la línea de meta Máximo Quiles, que al final se quedó sin subcampeonato, honor que se llevó el valenciano Ángel Piqueras.

La impecable carrera de Adrián Fernández provocó que el duelo fuera por el podio, que se decidió en la última vuelta. Quiles necesitaba ser al menos segundo para alcanzar el subcampeonato, pero se lio en la última vuelta y no pudo atacar a Furusato. Además perdió la posición con Álvaro Carpe y con el italiano Guido Pini. El japonés cruzó la meta segundo, pero fue sancionado con perder una plaza por exceder los límites de pista en la última vuelta, lo que ascendió a Carpe al segundo escalón del podio.

«Te quiero, abuela», gritaba Álvaro Carpe aún con el casco puesto a Natividad, una entrañable mujer que ayer se presentó ante el mundo. Era la abuela del piloto de El Esparragal, la fan número uno del 'rookie'. «Mi nieto es un fenómeno desde que era pequeño y ganaba los campeonatos de España. Me han traído mis sobrinos a ver la carrera porque queda al lado de casa, al resto no puedo ir porque estoy mayor. Ha sido muy emocionante. Tengo el corazón que se me sale por la boca. Me he puesto a gritar en el box durante la carrera y está prohibido. Yo le hacía palmas a la televisión y le rezaba a la virgen para que no se cayera», dijó Natividad a los medios de comunicación, enamorados desde ayer de la abuela del joven talento murciano.

Un aviso de cara al futuro

El mejor debutante de la historia de la categoría fue Máximo Quiles, que se quedó algo triste después de la última carrera de un Mundial también inolvidable para él. «Me he sentido muy bien en la carrera, creo que lo tenía todo de cara para estar, como mínimo, en el podio. Mentalmente me ha desmoralizado un poco que Taiyo Furusato pisara la zona verde. Mi cabeza se ha conformado, pero en ese momento tendría que haber atacado. No he pensado rápido y se nos ha ido el podio en los últimos metros. Estas situaciones nos sirven para aprender muchísimo de cara al futuro. Al margen de la carrera, estoy contento con la increíble temporada que hemos hecho. Estoy muy motivado para la próxima temporada y tengo muchas ganas de darlo todo en 2026 con el equipo», dijo.

En Moto2, el brasileño Diego Moreira se proclamó campeón al no fallar y sentenciar el título a costa de Manu González en una carrera ganada por Izan Guevara.