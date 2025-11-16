La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álvaro Carpe celebra en lo alto del segundo cajón del podio, ayer, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. José Jordán / AFP
Motociclismo | GP de Valencia

Álvaro Carpe disfruta en la traca final de Cheste con un gran segundo puesto

El murciano termina su primer Mundial en Moto3 como empezó, en lo alto del podio; Adrián Fernández se lleva el triunfo y Quiles es quinto

Fernando Perals y J. Gutiérrez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

No olvidará jamás Álvaro Carpe su primer Mundial de Moto3. Este domingo en el circuito Ricardo Tormo de Valencia lo cerró de la misma manera ... que lo inició: descorchando el prosecco en lo alto del segundo cajón del podio. El piloto murciano logró un gran segundo puesto en el punto y final del Campeonato del Mundo.

