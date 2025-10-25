La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aldeguer, tercero en el podio. AFP
Motociclismo

Aldeguer supera a Acosta y consigue bronce en el Gran Premio de Malasia

El murciano consigue el primer título de su carrera en MotoGP

LA VERDAD

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:04

Comenta

El murciano Fermín Aldeguer consiguió este sábado el tercer puesto en el Gran Premio de Malasia, lo que supone el primer título de su carrera en MotoGP. Lo logró tras superar al mazarronero Pedro Acosta, quien quedó en cuarto lugar, a pesar de haber logrado el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del viernes, firmando así un nuevo capítulo de la historia de rivalidad entre ambos pilotos.

El podio quedó con el italiano Francesco Bagnaia en primer lugar, mientras que el español Álex Márquez logró la plata.

El debutante Fermín Aldeguer consiguió también el título honorífico de 'novato del año'. El de La Ñora cumple así su objetivo de la temporada, tras quedarse sin este reconocimiento en Australia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  2. 2 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  3. 3

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  6. 6 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  7. 7

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 24 de octubre de 2025
  9. 9 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  10. 10

    Aseos «sin consumición mínima» en las barras de las fiestas navideñas en Murcia

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Aldeguer supera a Acosta y consigue bronce en el Gran Premio de Malasia

Aldeguer supera a Acosta y consigue bronce en el Gran Premio de Malasia