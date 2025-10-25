Aldeguer supera a Acosta y consigue bronce en el Gran Premio de Malasia

LA VERDAD Sábado, 25 de octubre 2025, 10:04 | Actualizado 10:17h. Comenta Compartir

El murciano Fermín Aldeguer consiguió este sábado el tercer puesto en el Gran Premio de Malasia, lo que supone el primer título de su carrera en MotoGP. Lo logró tras superar al mazarronero Pedro Acosta, quien quedó en cuarto lugar, a pesar de haber logrado el mejor tiempo en los ensayos clasificatorios del viernes, firmando así un nuevo capítulo de la historia de rivalidad entre ambos pilotos.

💪 @PeccoBagnaia regains confidence and 3rd in the Championship at Sepang!



2025 runner-up @alexmarquez73 and Rookie of the Year @Aldeguer54 complete the podium 🥈🥉#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/kbDuPTJyJI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2025

El podio quedó con el italiano Francesco Bagnaia en primer lugar, mientras que el español Álex Márquez logró la plata.

El debutante Fermín Aldeguer consiguió también el título honorífico de 'novato del año'. El de La Ñora cumple así su objetivo de la temporada, tras quedarse sin este reconocimiento en Australia.