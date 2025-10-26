Acosta, segundo en Sepang, se divierte en el final del Mundial de MotoGP El piloto de Puerto de Mazarrón brilla sobre el circuito de Malasia y se sube al segundo cajón del podio, por detrás de Álex Márquez; Aldeguer no terminó la carrera

Pedro Acosta es un piloto extraordinario que, seguramente, esté muy por encima de su KTM. El Tiburón de Mazarrón quiere divertirse en este final de Campeonato del Mundo y lo está haciendo. Este domingo, en Sepang, brilló sobre el asfalto para subirse al segundo cajón del podio y regalarse otro éxito en un gran fin de semana. Primero fue Álex Márquez, que celebró su subcampeonato con un triunfo. Tercero acabó Joan Mir. Fermín Aldeguer abandonó y no concluyó la prueba.

La medalla de bronce de este sábado no es el único metal que viajará en la maleta de Acosta. El piloto mazarronero cuajó una carrera sensacional de principio a fin en Malasia para volver a sumar un podio, demostrar el talento que atesora y que esta temporada ha estado escondido y meterse de lleno en la pelea por el tercer puesto al final del Mundial. Es difícil, pero el Tiburón sigue mordiendo a sus rivales.

Amenazaba con ser protagonista este domingo. Primer puesto en los libres del viernes, bronce en la sprint del sábado tras pasar por los despachos y dejar a Aldeguer sin sonrisa y salida desde la segunda línea. El mazarronero solo quería ver el semáforo en verde: la fiesta estaba asegurada. Y así fue.

De menos a más en Sepang, Acosta le ganó la partida a casi todos. Volvió loco a Pecco Bagnaia al que adelantó a falta de siete vueltas para volar hasta el podio. El Tiburón exprimió su KTM hasta el punto de dejar la Ducati destrozada. El italiano acabó abandonando por problemas mecánicos en otro domingo para olvidar. Inalcanzable se mostró Márquez, con una marcha más que Acosta, que seguro que hubiera preferido dos vueltas más para pelear por su primer triunfo en la categoría reina.

Por su parte, el murciano Fermín Aldeguer selló un fin de semana de los que sacan a florecer la rabia y el enfado. Problemas el sábado, con impacto de la moto en su box y cabreo de los mecánicos, una medalla de bronce que se escapa antes de colgarse en su cuello y un error que acaba en caída para cerrar un fin de semana agridulce. Porque a pesar de todos los problemas y de terminar en la grava en este Gran Premio de Malasia, el de La Ñora ya tiene lo que anhelaba: es el mejor 'rookie' del año en un primera temporada en la categoría reina fabuloso.

Sin podio en Moto3

En Moto3, ni Álvaro Carpe ni Máximo Quiles lograron subirse al podio en Sepang. El de El Esparragal fue sexto, mientras que el piloto del Aspar Team acabó séptimo. Quiles también agarró lo que busca: es el mejor debutante de la temporada tras dos triunfos, ocho podios y una puesta en escena brillante en un Mundial que seguro peleará por ganar la próxima temporada.

