Pedro Acosta, este sábado, en el circuito de Portimao. AFP
Motociclismo

Acosta, segundo, roza la pole en Portugal y va en busca de su primer triunfo

Fermín Aldeguer saldrá undécimo en la cita de este domingo, para la que consiguió el mejor tiempo Bezzecchi. Máximo Quiles (4º) se quedó sin premio tras irse al suelo y Álvaro Carpe fue 12º

Fernando Perals

Fernando Perals

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Pedro Acosta quiere ganar una carrera. Sea como sea. Y al Mundial de MotoGP solo le quedan dos citas: la de este domingo en Portimao (Portugal) y la de la próxima semana en el circuito de Ricardo Tormo, en Valencia. Con tal objetivo entre ceja y ceja, el Tiburón de Mazarrón saldrá este domingo desde la segunda plaza tras rozar la pole, que fue para el italiano Marco Bezzecchi por décima y media de diferencia. El piloto de KTM logró su mejor resultado en un sábado y partirá desde la primera línea de la parrilla.

No tuvo tanta suerte Fermín Aldeguer, que está sufriendo en este final de campeonato tras abrochar el reto que se propuso a principio de temporada: ser el mejor debutante del año en la categoría reina. El de La Ñora fue undécimo en la clasificación de este sábado y se quedó a casi un segundo de distancia de los más rápidos de la jornada.

Al suelo y sin pole

Sabor amargo el que dejó la segunda sesión del fin de semana para Máximo Quiles en Moto3. El piloto murciano de 17 años tenía amarrada la pole a falta del último paso por línea de meta. La mayoría de sus rivales iban mejorando el tiempo. Incluso él, que estaba volando sobre la pista de Portimao. Pero el 'rookie' se fue al suelo a falta de dos giros para enfilar la línea de meta y no pudo lograr el mejor tiempo de la sesión, que se lo llevó el australiano Joel Kelso. Quiles saldrá desde la cuarta plaza este domingo.

Álvaro Carpe volvió a sufrir en la jornada del sábado y no pasó de la decimosegunda posición, puesto desde el que saldrá este domingo en el penúltimo Gran Premio de la temporada.

