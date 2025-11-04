Acosta confirma que sigue en KTM, pero abre la puerta para 2027

Fernando Perals Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

El futuro de Pedro Acosta apunta a ser el culebrón de la Navidad de 2026. El piloto de Puerto de Mazarrón tiene contrato con KTM para la temporada que viene, un acuerdo que mantendrá a capa y espada, por lo que el año que viene seguirá vistiendo los colores naranjas de la fábrica austríaca. A pesar de haber estado en el centro de la diana de muchos equipos para este próximo mercado, las escuderías ya cuentan con todos los asientos ocupados y no hay moto libre de garantías para el Tiburón, que respetará el acuerdo que selló con KTM hace un año.

Eso sí, el campeón de Moto2 y Moto3 va a apretar las tuercas a la factoría de Mattighofen: «El equipo sabe perfectamente que tiene que trabajar. Son conscientes de que tenemos que dar un paso adelante si queremos luchar por algo, o al menos estar constantemente en el podio», confesó el pupilo de Albert Valera en MotoGP.com.

El gran deseo de la leyenda

A pesar de que Pedro Acosta ha confirmado dónde correrá el año que viene, nadie sabe dónde lo hará en 2027. De hecho, lo más probable es que no lo haga vestido de naranja. Y es que el joven piloto de Puerto de Mazarrón es uno de los corredores con más talento y proyección en el 'paddock', algo que las escuderías saben de primera mano. «El siguiente mercado va a ser una lotería. El que haga una apuesta para 2027 será un 50/50. 50% posibilidades de ganar y otras 50 de perder. Creo que tengo un buen equipo a mi alrededor para gestionar estas cosas. No tengo que preocuparme mucho de ello», reconoció el murciano.

«Todos quieren a un corredor como él», confiesa Uccio Salucci, director del VR46

Ningún equipo descarta echar las redes por el Tiburón, que aparece como uno de los peces más apetitosos del mar. Ya sonó para Ducati y Honda, pero es Valentino Rossi el que anhela contar con él en cuanto expire su contrato con KTM. «Tenemos un sitio para él en 2027 y daremos todo para conseguirlo. Todos quieren a un piloto como Acosta», reconoció el director del VR46, Uccio Salucci, que dejó claro que «para ese año todos los asientos en los equipos de la fábrica están libres».

Ha sido un 2025 agrio al que le quedan dos citas, en Algarve (Portugal) este próximo fin de semana y Valencia, el 16 de noviembre. Todo se mueve en los despachos para dentro de dos temporadas y el nombre de Pedro Acosta resuena en todos los garajes.