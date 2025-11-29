La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Piastri. AFP

Piastri se lleva una insulsa sprint antes de la clasificación de Qatar

El australiano recorta dos puntos a Norris, que fue tercero y podrá llegar a carrera cómodamente líder. Alonso finalizó séptimo y Sainz, octavo

David Sánchez de Castro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

Oscar Piastri se llevó la última carrera sprint de la temporada, sin emoción apenas, tras superar a Russell y Norris. Los dos puntos que acortó con este resultado a su compañero se antojan insuficientes para cumplir su objetivo.

Como ya ha pasado en otros fines de semana con este formato sprint, todo se decidió en la salida. El rendimiento de los neumáticos, cuyo latrocinio del espectáculo ya hace tiempo que está presente, y el temor de todos —especialmente de los que luchan por el título— de no fallar hizo que solo en la salida hubiera emoción. Un agresivo Tsunoda y un Verstappen necesitado de puntos le arrebataron pronto el cuarto puesto a un Alonso que firmaba el sexto puesto antes ya de la salida. Poco más pasó durante las 19 vueltas de esta carrera corta, ya que Piastri se escapó por delante, con Russell cómodo detrás y Norris firmando el tercero.

En cuanto Tsunoda dejó pasar a su jefe de equipo, empezó a ganar protagonismo después de que fuese incapaz de no hacer más de dos vueltas sin pasarse los límites de la pisa, lo que le granjeó una sanción de cinco segundos. Ese margen no fue suficiente para Alonso, que después de ceder dos posiciones al principio erró en una curva y se fue fuera de pista, perdiendo otro puesto con Antonelli —también sancionado— hasta acabar séptimo para sumar dos puntos.

Carlos Sainz firmó el último punto de la última sprint del año, con un octavo puesto que bien valió para llegar con relativo optimismo para la clasificación de la tarde que, aquí sí, se jugaban más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  2. 2 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  3. 3 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  4. 4 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  5. 5 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025
  6. 6

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  7. 7

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  8. 8 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  9. 9

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  10. 10

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Piastri se lleva una insulsa sprint antes de la clasificación de Qatar

Piastri se lleva una insulsa sprint antes de la clasificación de Qatar