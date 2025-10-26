Norris se reivindica con una pole que vale oro El británico saldrá primero este domingo, delante de los Ferrari, con Verstappen quinto y Piastri, mal, séptimo. Alonso, decimocuarto, y Sainz, duodécimo

David Sánchez de Castro Domingo, 26 de octubre 2025, 00:23 Comenta Compartir

Sin obviar el más que probable favoritismo de McLaren, está claro que este sábado Lando Norris hizo lo que debía en la clasificación del GP de Mëxico. El británico superó con creces el examen, que aún tendrá que revalidar en la carrera, con una pole de las que reivindican. El candidato no sólo hizo la pole, sino que además saldrá delante de los dos Ferrari, que se presentan como sus grandes enemigos. Con Max Verstappen quinto y Óscar PIastri séptimo de salida, no puede fallar si quiere mantenerse como uno de los favoritos al título.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso no pudo pasar siquiera a la Q3 con lo que partirá desde una más que mejorable decimocuarta posición. Carlos Sainz, que sí se clasificó entre los diez primeros, lo hará duodécimo, lastrado por la sanción de las cinco posiciones que arrastra desde Austin.

Q1: Sorpresas y sustos de inicio

La dificultad para controlar el punto óptimo de agarre hizo que varios pilotos probaran las escapatorias de este Autódromo Hermanos Rodríguez. Uno de ellos, Max Verstappen, comprobó en sus carnes que un despiste casi le cuesta un accidente. Lo saldó con un bonito derrapaje.

La progresiva mejoría de las condiciones de pista propició que los minutos finales de la Q1 fueran frenéticos a la par que sorprendentes. No en vano, el más rápido fue Isack Hadjar con Lewis Hamilton solo tres milésimas más lento. Entre los que cruzaron a la Q2 estaban los dos españoles, si bien en el caso de Fernando Alonso sufrió algo más de lo esperado para disputar la segunda tanda. Sainz sufrió menos y salvó el primer escollo de una clasificación en la que, ya desde hace una semana, cuenta con cinco posiciones de castigo.

Los eliminados fueron Bortoleto, Albon —desastre del compañero de Sainz en este GP, de momento—, Gasly, Stroll —Alonso sigue arrasándole con 32 clasificaciones consecutivas ganándole— y un Franco Colapinto que acabó volando tras subirse a un piano que le hizo despegar. El argentino, al que aún no han renovado con Alpine, sigue sin dar motivos más allá de los patrocinadores para continuar.

Q2: Alonso, KO

La segunda tanda confirmó que, dentro de la dificultad que conlleva este circuito para todos, para Oscar Piastri lo está siendo aún más complicado. El líder del Mundial —que seguirá siéndolo después de este domingo, pase lo que pàse en la carrera— sufrió bastante más de lo esperado para pasar a una Q3 en la que, sobre el papel, debería luchar por el mejor tiempo. Al australiano no se le está dando nada bien este momento del campeonato, que es cuando debería dar el 'do' de pecho si realmente tiene cualidades de ser campeón.

Y es que, a diferencia de Norris o Verstappen, él tardó hasta el último intento en lograr un tiempo que le permitiera estar en la Q3.

Los que no estuvieron fueron Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson. En el caso del asturiano, queda claro que el Aston Martin no goza de buen rendimiento en México, donde la altitud y los propios vicios del AMR25 le han pasado factura.

Q2: Norris da la campanada

La lucha por la pole comenzó con Leclerc más fuerte que nadie. En el primer intento, el monegasco —que ya dio muestras de su fortaleza en Austin— fue casi dos décimas más rápido que Norris, el gran candidato de este fin de semana si da la talla el domingo. Porque en la clasificación la dio a la hora de la verdad, como demostró la pole y la forma en la que lo hizo.

Y es que en el segundo y definitivo intento de vuelta rápida, el británico le endosó más de dos décimas a Leclerc y algo más para Lewis Hamilton, en la que es su mejor clasificación desde que es piloto de Ferrari. Lo que es más relevante, más de cuatro a un Verstappen que esta vez no estuvo a la altura de lo esperado. El neerlandés venía de cuajar fines de semana casi perfectos y, aunque no se le puede descartar, el quinto puesto no sabe tan mal. Especialmente porque Piastri lo hizo aún peor: saldrá séptimo. Carlos Sainz, lastrado por la sanción, arrancará duodécimo en busca de los puntos.