La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lewis Hamilton toca fondo

Ver salir al heptacampeón del mundo desde el último puesto en Las Vegas es una imagen que hace no tanto era impensable: los rumores sobre una retirada están más que presentes

David Sánchez de Castro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Al titular de esta crónica bien le podría faltar un «de momento» al final, porque lo de tocar fondo es algo que Lewis Hamilton parecía ... haber logrado varias veces en lo que va de temporada. El absoluto perdedor de esta temporada 2025 que ya firma sus últimos versos será él, sin ningún hilo de duda, con un mínimo logro de una victoria en una sprint y poco más. No es una opinión lanzada desde la barra de un bar, sino desde el firme cimiento que dan unos datos que hace no tanto tiempo parecían imposibles asociar a todo un heptacampeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
  2. 2 Qué es el estruendo que ha alarmado a los vecinos de Murcia y otros municipios de la Región
  3. 3 Las zonas de la Región de Murcia donde más frío ha hecho esta mañana: primeras heladas y hasta 4 grados bajo cero
  4. 4 Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España
  5. 5

    Un informe señala que cada ciudadano de la Región de Murcia tiene de media 18.500 euros en depósitos bancarios
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7 Detectan en Murcia un fraude en la gestión de residuos peligrosos
  8. 8 Las redes sociales se rinden al salón de Carlos Alcaraz: «Me teletransporta a mi infancia»
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10 Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lewis Hamilton toca fondo

Lewis Hamilton toca fondo