La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lando Norris y Max Verstappen, mano a mano durante el Gran Premio de Catar. EP
GP de Abu Dabi

La épica contra la lógica: Verstappen y Norris se juegan el Mundial

La última carrera de la temporada 2025 también resolverá la batalla por el campeonato del mundo de pilotos entre el vigente rey y los candidatos de McLaren, aunque Piastri lo tiene más difícil

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:21

Comenta

Quien se desconectara de la Fórmula 1 hace meses y se encuentre ahora la situación en la que se ha llegado al vigésimocuarto gran premio ... de la temporada no se lo va a creer. De aquel dominio aplastante de Oscar Piastri solo queda el recuerdo y a Abu Dabi se ha llegado con Lando Norris al frente, pero por mucho menos de lo que hubiera deseado. Y es que la pifia de McLaren de Catar ha convertido la última cita del Mundial en definitiva cuando, meses atrás, ya se hacían apuestas de con cuántas carreras de adelanto iba a proclamarse campeón del mundo uno de los pilotos papaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  7. 7

    Solo seis municipios de la Región de Murcia pierden vecinos en otro año de aumento de la población
  8. 8 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  9. 9

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La épica contra la lógica: Verstappen y Norris se juegan el Mundial

La épica contra la lógica: Verstappen y Norris se juegan el Mundial