Fórmula 1 Carlos Sainz quiere un McLaren que crezca y no se estanque Carlos Sainz, durante un acto de su patrocinador. / Estrella Galicia 0,0 El madrileño repitió la idea de mejorar varias veces durante su ya tradicional encuentro con la prensa previo al arranque de la temporada 2019 DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Miércoles, 6 marzo 2019, 17:06

Como cada año por estas fechas, Carlos Sainz convoca a la prensa de la mano de uno de sus patrocinadores desde siempre, Estrella Galicia 0,0, que este año le acompaña en su primera temporada en McLaren. En esta ocasión ha sido el Museo del Ferrocarril de Madrid el que ha vestido sus mejores galas para recibir al piloto, al que acompañarán un año más cientos de aficionados empujando.

También es ya una tradición que Sainz anuncie en esta rueda de prensa el lanzamiento de su grada especial para el GP de España. La 'Grada 55', a un precio de 99€ para los tres días de Gran Premio, permiten a los cientos de aficionados del madrileño que le acompañen en la carrera de casa. En esta ocasión hay 1.600 plazas reservadas, y si se cumplen las expectativas, van a volar.

Más centrado en analizar la pretemporada y lo que puede lograr en 2019, Sainz se ha centrado en una idea: deben mejorar. No tiene claro dónde están, pero sí que tienen posibilidades de crecer. «Hubo mucho progreso de la primera a la segunda semana y eso que no trajimos nada nuevo, pero lo colocamos mejor. El objetivo es acabar el año en una mejor posición de donde empezamos, no como el año pasado, donde se tuvieron que centrar pronto en el coche de este año», recordó el madrileño.

En ese sentido, la pretemporada se puede considerar todo un éxito. Aunque admite que tienen puntos a mejorar, Sainz recordó que han acumulado kilometraje de sobra para tener una temporada sin sobresaltos, al menos, de inicio. «El actual proyecto con McLaren es a medio plazo, pero podemos decir que hemos empezado bien con 873 vueltas en Barcelona. Hemos llegado mejor preparados y vamos a Australia mejor que otros años, sabiendo las áreas en las que el coche debe mejorar. Eso nos proporciona calma, aunque no sabemos dónde estamos todavía», insistió, ya que ahora es tiempo de quinielas.

Recado a su exjefe Helmut Marko

Helmut Marko, responsable de pilotos de la estructura de Red Bull, señalaba hace unos días a McLaren y Williams como los coches que van a cerrar la parrilla en Australia. Si bien en el coche de Kubica y Russell quizá haya acertado en su diagnóstico, en el de Sainz, que fue su pupilo, y Norris quizá no tanto. «Sus predicciones son muy respetables, pero yo sé dónde estamos todos, que es más o menos donde al año pasado», le recordó.

Quien no parece aflojar es Ferrari. Con la duda de si Mercedes se ha tapado o no, Sainz señaló al equipo de rojo como el más rápido sobre el papel. Incluso se atrevió a augurar que están muy lejos. «Ferrari ha empezado corriendo mucho, como Mercedes y Red Bull. A nosotros esos equipos nos pillan un poco lejos y hay que ser paciente, ya que nos llevan años de ventaja. Primero debemos mirar a nuestro propio equipo y luego a los demás», analizó un Sainz que admitió ver el SF90 de Vettel y Leclerc con «un poquito más de todo».

Sainz y Norris formarán la dupla más joven de la parrilla, y aunque muchos se empeñan en buscar una nueva rivalidad a lo Alonso-Hamilton (hay muchos paralelismos), lo cierto es que el español procura advertir de que su nuevo compañero es un talento nato y puede dar la campanada. Él, por si acaso, está preparado. «Va a estar ahí desde el primer día», advirtió Sainz. «Es rápido y por eso está en la F1. Si cae la décima para un lado o para otro, es imposible saber de qué lado lo harán», dijo. En la pretemporada, el madrileño fue más rápido y rodó más vueltas, pero en Melbourne todo puede cambiar.

McLaren es el tercer equipo en el que Sainz comenzará una temporada de Fórmula 1, pero no ha visto nada que eche de menos de su experiencia pasada. «No me traería nada de otros equipos. En McLaren hay experiencia de sobra y hay fichajes que van a llegar en los próximos meses. Lo que más me ha gustado es tener claras las áreas en las que trabajaremos para mejorar y las piezas de desarrollo que van a ir llegando», dijo sobre sus nuevos compañeros.