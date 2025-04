Volver al inicio 7 Por ahora, carrera tensa, pero sin riesgos. Muchas precauciones y habrá que esperar a las estrategias y a la degradación de los neumáticos. 6 ¡HAMILTON PASA A HADJAR! ¡El duro parece que empieza a funcionar y gana una posición el británico! Ahora, a intentar alcanzar a Antonelli. 5 Verstappen se mantiene líder, fuera de la zona de DRS respecto a Norris, que no se despega de Piastri. Quizá estén haciendo trabajo de equipo. 4 Solo hay una zona de DRS en Suzuka, en línea de meta, por lo que adelantar será bastante complicado con curvas muy rápidas. 3 El piloto a observar en este inicio, sobre todo por parte de los equipos, será Lewis Hamilton. Toca ver cómo se comporta el compuesto duro de cara a hacer el cambio de neumáticos en la primera parada del día. 2 Bortoleto no ha tenido una buena primera vuelta. Va con duros y pierde rápido la posición con Doohan y Stroll, con blandos. Lo mismo le pasará a Ocon. 1 ¡Salida tranquila! ¡Alonso pasa a Gasly, pero el de Alpine sigue peleando su posición con el asturiano! 1 ¡SE APAGA EL SEMÁFORO! ¡COMIENZA LA CARRERA! ¡Vuelta de formación! ¡Arrancan los monoplazas! ¡15 de los 20 parten con medios a excepción de Hamilton, Bortoleto y Ocon, que lo hacen con duros, y Doohan y Stroll, los dos últimos, que lo hacen con blandos! ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Suzuka para vivir la gran fiesta del automovilismo! ¡Max en la pole y los McLaren detrás! ¡Inicio complicado en Japón! ¡Les esperamos! Haas ha sumado 14 puntos en sus dos primeros grandes premios de la temporada, los 14 en el pasado Gran Premio de China. Se trata de su segundo mejor arranque en un mismo año de Fórmula 1 tras los 18 de 2016. Fernando Alonso ha abandonado en dos grandes premios consecutivos por segunda vez con Aston Martin tras hacerlo también en Estados Unidos y México en 2023. De hecho, es la segunda vez que abandona en los dos primeros GPs de una temporada tras hacerlo también en 2017 con McLaren (en los 3 primeros). En el pasado Gran Premio de China, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton fueron descalificados. Fue la primera vez en 1100 grandes premios que Ferrari tiene a sus dos pilotos en DSQ. Es la 20ª vez que se ve a un equipo de Fórmula 1 con sus dos pilotos descalificados en un mismo gran premio, la primera desde 2019 con Renault (Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg en el GP de Japón). Mercedes ha sumado 57 puntos tras los dos primeros grandes premios de 2025, su mejor arranque de temporada en los últimos 4 años. La última vez que consiguieron más tras dos grandes premios fue en 2021 (60), último año en el que se proclamaron campeones de constructores. George Russell (Mercedes) ha subido al podio en dos carreras seguidas por cuarta vez en la Fórmula 1 y tiene la oportunidad de hacerlo en tres ocasiones consecutivas por primera vez en su carrera en la competición. Hoy es el cumpleaños de Oscar Piastri. El piloto australiano cumple 24 años, y solo seis pilotos en la historia de la Fórmula 1 subieron al podio el día de su cumpleaños: Chris Amon en Gran Bretaña 1968, Carlos Pace en Estados Unidos 1974, James Hunt en Países Bajos 1976, Carlos Reutemann en Argentina 1981, Jean Alesi en Canadá 1995 y Rubens Barrichello en Mónaco 2004, mientras que solo 2 consiguieron hacerlo con victoria: James Hunt en Países Bajos 1976 y Jean Alesi en Canadá 1995. Oscar Piastri ha finalizado cada uno de los últimos 30 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. De finalizar en Japón, igualará la sexta mejor racha en la historia de la competición: 31 de Carlos Sainz entre Eifel 2020 y Arabia Saudí 2022. Oscar Piastri venció en el pasado Gran Premio de China. El piloto de McLaren puede encadenar dos triunfos seguidos por primera vez en su carrera en la Fórmula 1. Además, puede convertirse en el primer australiano en enlazar dos victorias en la competición desde Daniel Ricciardo en Hungría y Bélgica de 2014. Además, Lando Norris está a solo 12 vueltas en cabeza de liderar 400 en su carrera en la Fórmula 1 (388 actualmente). Sería el 47º piloto de la historia en superar esta cifra en la competición, y de liderar al menos 49 de las 53 vueltas de Japón, superará a Checo Pérez (389), Ralf Schumacher (401) y Denny Hulme (436) para situarse como el 45º piloto con más vueltas en cabeza. Lando Norris va a disputar su gran premio número 131 en Japón, todos con McLaren. El de Glastonbury igualará a Mika Hakkinen como el tercer piloto con más grandes premios disputados para la escudería británica. Yuki Tsunoda (Red Bull) es el tercer piloto japonés con más carreras en la Fórmula 1 (89 actualmente). Solo dos pilotos nipones han subido al podio en su gran premio nacional: Aguri Suzuki en 1990 y Kamui Kobayashi en 2012. Además, el de Red Bull igualará hoy a Takuma Sato como el 2º japonés con más grandes premios disputados en toda la historia de la competición (90). Max Verstappen (Red Bull) ha ganado las últimas tres carreras del Gran Premio de Japón, pudiendo convertirse en el primer piloto que consigue cuatro triunfos seguidos en el gran premio nipón en la historia de la Fórmula 1. Seis de los últimos siete ganadores del Gran Premio de Japón partieron desde la pole position (Valtteri Bottas, 3º en 2019, es la excepción en esta racha), tantos como en los 13 grandes premios anteriores (cuatro desde la 2ª posición, uno desde la 4ª, uno desde la 5ª y una desde la 17ª). ¿Lo conseguirá Max? Ningún piloto ha conseguido más victorias, poles position y podios en la historia del Gran Premio de Japón que Michael Schumacher (6, 8 y 9 respectivamente). Lewis Hamilton es el único piloto de la parrilla que podría igualar al Káiser en triunfos (5 actualmente) y en podios (8 actualmente). El Gran Premio de Japón se celebró por primera vez en el circuito de Suzuka en 1987. Fue la prueba que decidió el campeonato de pilotos, que ganó Nelson Piquet por tercera y última vez en su carrera en la Fórmula 1, y firmando la, por aquel entonces, cuarta mayor diferencia entre dos títulos mundiales: 4 años tras el que consiguió en 1983. Japón es el Gran Premio de Asia con más carreras en la historia de la Fórmula 1 (38 carreras): 34 en Suzuka y cuatro en Fuji. ¡Buenos y madrugadores días a todos, y sean bienvenidos al gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Todo listo en Japón para contarles la carrera que tendrá lugar en el circuito de Suzuka!

Final ¡Nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su retransmisión! ¡Que pasen buen sábado y les esperamos mañana con el gran día de la carrera! ¡Adiós! Final Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell, Andrea Antonelli, Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Alexander Albon y Oliver Bearman completan el top 10 de la parrilla de salida. Sainz lo hará en 12ª posición por ddelante de Fernando Alonso. Tsunoda acabó 15º por detrás de Liam Lawson. Stroll parte último. Final Ya hemos tenido a tres poleman diferentes en este inicio de temporada en las tres primeras carreras del año. Esperemos que la tónica siga siendo así. Final Max Verstappen ha conseguido la pole position en cada uno de los últimos cuatro grandes premios en Japón, algo que solo habían conseguido Sebastian Vettel (4 - 2009 a 2012) y Michael Schumacher (5 - 1998 a 2002). Final Max Verstappen no lograba la pole position en la Fórmula 1 desde Austria en 2024. Ha roto una impresionante racha negativa en esta faceta. Final Impresionante lo que ha hecho Max Verstappen en Suzuka para conseguir la pole position. Es la número 41 de su carrera en la Fórmula 1 y la primera esta temporada. Q3 ¡TREMENDO LO DE MAAAAX! ¡Con un coche inferior, a una vuelta vuelve a dar un espectáculo impresionante y bajar una centésima el tiempo de Norris! ¡Piastri, que hizo récord en los sectores dos y tres, se quedó tercero! Q3 ¡POLE POSITION PARA MAX VERSTAPPEN! ¡VUELTÓN DEL NEERLANDÉS! Q3 ¡COMIENZAN LAS VUELTAS! ¡Piastri tiene la pole de forma provisional! Q3 ¡De nuevo salen a pista! ¡Últimos minutos de la Q3! ¡Goma nueva y a por la última vuelta en Suzuka! Q3 ¡PIASTRI SE PONE PRIMERO! ¡Verstappen tiene el segundo mejor tiempo! Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Hadjar, Bearman, Albon y Antonelli completan el top 10 en este primer envite... Q3 Comienzan las vueltas lanzadas de los 10 contendientes. Q3 ¡Los 10 gladiadores están en pista! Q3 ¡COMIENZA LA Q3! ¡ARRANCA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Tsunoda da la sorpresa y se queda fuera de la pelea por la pole, y lo hace en 15ª posición detrás de Liam Lawson! Alonso y Sainz también caen, con Gasly completando el quinteto de eliminados. Norris, Russell, Verstappen, Piastri, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bearman, Hadjar y Albon pelearán por la pole. Q2 ¡TODO DECIDIDO EN LA Q2! Q2 Cinco minutos para el final. Todos los coches en pista en busca de dar la última vuelta que les permita estar en el top 10... Q2 ¡Se reanuda la sesión! Ocho minutos por delante. Q2 Se confirma el pequeño incendio en uno de los lados de hierba seca. Esto puede ser un problema si ocurre en carrera o todavía en lo que resta de clasificación... Puede provocar eliminaciones o cambios en las posiciones durante el domingo. Q2 ¡BANDERA ROJA EN PISTA! ¡Es probable que haya algún pequeño incendio, como ocurrió en los libres, y haya que sofocarlo! Q2 Todos los pilotos han completado ya al menos una vuelta en esta Q2. Norris es el más rápido, seguido de Russell, Verstappen, Piastri, Albon, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Hadjar y Gasly para completar el Top 10. Q2 McLaren sigue intratable. El dominio de la escudería británica es total y Norris se pone primero pulverizando el crono. Q2 Los pilotos comienzan a salir a pista. Los blandos, incluyendo ya usados, están funcionando muy bien sobre la pista. Es probable que la mayoría tenga dos juegos nuevos de cara a la Q3. Q2 ¡Semáforo en verde! ¡Arranca la Q2! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Fernando Alonso pasa por los pelos a la Q2, con su compañero Lance Stroll teniendo el peor resultado de esta crono! Lawson firma el corte. Hay solo ocho décimas entre el primero, Piastri, y el neozelandés. Muy ajustada esta sesión. Russell, Norris, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Tsunoda y Antonelli completan el top 8 sin sorpresas. Sainz pasó 10º. Q1 ¡Todos de nuevo a pista! Q1 Los tiempos de pista mejoran cada vez más. Viendo los tiempos y cómo disminuyen, es imposible predecir quién se puede quedar fuera en esta Q1. Todos al box y en breve darán la última vuelta. Q1 El corte podría rondar el 1:28.8. Desde la octava posición, deberían salir todos a dar una última vuelta. Q1 Todos los pilotos se encuentran con tiempo completado. Ahora queda ver quiénes mejoran para evitar ser eliminados... Q1 ¡Gran vuelta de Piastri para empezar y firma el mejor tiempo hasta ahora! Q1 Verstappen se pone ahora en segunda posición. Q1 Norris se pone primero en este inicio de qualy. Leclerc va segundo y Hamilton, con los medios, va 4º. Mucho por cambiar aún. Q1 Estamos viendo las primeras vueltas lanzadas del día de hoy con los Haas. Q1 Lewis Hamilton se atreve a salir con neumático medio. La pista irá mejorando, pero no le va a servir de nada hacerlo en la primera vuelta. Q1 El tiempo puede influir en el día de hoy. El viento va cambiando y podría tener repercusiones conforme pasen los minutos. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡Arranca la Q1! ¡10 minutos para que comience la sesión de clasificación! ¡TODO PREPARADO EN SUZUKA! ¡Les esperamos para vivir una qualy apasionante! Sin embargo, el inicio de Tsunoda está siendo complicado. Los libres han sido algo irregulares, aunque con mejores resultados que los cosechados por Lawson para la escudería energética. ¿Su reto? Ser el primer piloto japonés con una pole position... Y qué mejor que conseguirlo en su país de origen. Todas las miradas están puestas en Yuki Tsunoda. El piloto compite en su país natal y lo hace debutando en Red Bull tras el cambio con Liam Lawson, que decepcionó completamente en su inicio de temporada. El Gran Premio de Japón se celebró por primera vez en el circuito de Suzuka en 1987. Fue la prueba que decidió el campeonato de pilotos, que ganó Nelson Piquet por tercera y última vez en su carrera en la Fórmula 1, y firmando la, por aquel entonces, cuarta mayor diferencia entre dos títulos mundiales: 4 años tras el que consiguió en 1983. Max Verstappen (Red Bull) puede tener un comienzo de temporada sin pole ni victoria en los tres primeros grandes premios por primera vez desde 2020 (en los 4 primeros GPs). Además, no ha conseguido la pole en ningunas de las últimas 15 carreras en la competición, su peor racha desde una de 17 entre Abu Dabi 2019 y Sakhir 2020. Seis de los últimos siete ganadores del Gran Premio de Japón partieron desde la pole position (Valtteri Bottas, 3º en 2019, es la excepción en esta racha), tantos como en los 13 grandes premios anteriores (cuatro desde la 2ª posición, uno desde la 4ª, uno desde la 5ª y una desde la 17ª). ¿Quién la conseguirá hoy? Ningún piloto ha conseguido más victorias, poles position y podios en la historia del Gran Premio de Japón que Michael Schumacher (6, 8 y 9 respectivamente). Lewis Hamilton es el único piloto de la parrilla que podría igualar al Káiser en triunfos (5 actualmente) y en podios (8 actualmente). ¡Buenos días! Bienvenidos todos a otro gran premio de Fórmula 1. Japón está de gala para vivir la sesión de clasificación en el ya emblemático circuito de Suzuka.

