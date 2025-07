Volver al inicio En el caso concreto de Spa, la situación quedaría de la siguiente manera: de 2 a 11 vueltas, puntúan los 5 primeros (6-4-3-2-1). De 11 a 22 vueltas, los nueve primeros (13-10-8-6-5-4-3-2-1). De 22 a 33, los 10 primeros (19-14-12-9-8-6-5-3-2-1). Solo a partir de la vuelta 34 tendríamos la puntuación común de la Fórmula 1. ¿Cómo funciona el sistema de puntuación para carreras en las que se dan menos vueltas? El reglamento es claro tras, precisamente, el precedente en Spa en la que se dio solo una vuelta. Todo va en virtud de porcentaje de las vueltas totales, siempre con un mínimo de 2 vueltas recorridas y todo bajo bandera verde. ¡SE SUSPENDE LA SALIDA! Hay mucho spray de agua. ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Comienzan a rodar los monoplazas! ¡Todos con intermedios! ¡La vuelta de formación se hará detrás del Safety Car! ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera! ¡Todo preparado en Spa para vivir una carrera apasionante! ¡Les esperamos! Hoy, además, Lewis Hamilton es uno de los cuatro pilotos que va a comenzar en el pitlane. Tanto el británico, como Antonelli como Fernando Alonso comenzarán desde el pit tras cambiar la unidad de potencia. El otro que lo hará es Carlos Sainz por cambios en reglajes de aerodinámica y mecánica. Lewis Hamilton va a disputar su 13er Gran Premio con Ferrari. Solo Louis Rosier (15) e Ivan Capelli (14) han disputado más carreras que el inglés con la Scuderia sin subir nunca al podio en la Fórmula 1, siendo el del italiano el último precedente en 1992. Mercedes ha conseguido 210 puntos en las primeras 12 pruebas de 2025. Con un promedio de 17.5 por gran premio, es el peor registro de la escudería alemana en la Era Híbrida en una misma temporada, y su peor en un año desde los 7.10 en 2012 con Michael Schumacher y Nico Rosberg. Yuki Tsunoda (Red Bull) ha disputado 99 grandes premios de Fórmula 1, todos y cada uno de ellos sin subir al podio. De quedar fuera del cajón en Bélgica, será el cuarto piloto en toda la historia de la competición que dispute 100 grandes premios sin terminar entre los tres primeros tras Adrian Sutil (128), Pierluigi Martini (118) y Philippe Alliot (109). Lando Norris y Oscar Piastri van a ser compañeros por 60º Gran Premio en la Fórmula 1. Se van a convertir, en Bélgica, en el 19º dúo que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición, y el 2º para McLaren tras la pareja formada por Mika Hakkinen y David Coulthard (99 grandes premios). Lando Norris (McLaren) ha logrado ocho victorias en su carrera en la Fórmula 1, cuatro en este 2025, tantas como en sus seis temporadas anteriores en la competición (las cuatro en 2024). De repetir en Bélgica, el piloto inglés igualará a James Hunt y a Kimi Raikkonen en la sexta posición en cuanto a triunfos con la escudería británica. Oscar Piastri (McLaren) ha finalizado cada una de las últimas 40 carreras que ha disputado en la Fórmula 1. Es el 3er piloto en toda la historia de la competición que finaliza 40 grandes premios de manera consecutiva tras Lewis Hamilton (una racha de 48 finalizando en 2020) y Max Verstappen (43 en 2024). El ganador del Gran Premio de Bélgica ha salido más allá de la primera línea de salida en cada una de las últimas tres ediciones (14º y 6º de Max Verstappen en 2022 y 2023, y 3º de Lewis Hamilton en 2024), tantas veces como en las 18 ediciones anteriores en la Fórmula 1 (5º de Daniel Ricciardo en 2014, 6º de Kimi Raikkonen en 2009 y 10º del propio piloto finlandés en 2004). Hoy, estas dos posiciones las ocupa íntegramente McLaren. Tras pasar por los circuitos de Nivelles y Zolder entre 1972 y 1984 (con Spa de nuevo en 1983), el trazado de Spa-Francorchamps se ha mantenido como el circuito del Gran Premio de Bélgica desde 1985. En dicho año, Ayrton Senna subía al podio por 8ª vez y lo hacía con la 2ª de sus victorias en la Fórmula 1. ¡Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Día de carrera y no uno cualquiera! ¡Gran Premio de Bélgica en uno de los trazados más míticos de la competición: SPA-FRANCORCHAMPS!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.

Volver al inicio Final ¡Veremos qué nos depara la sesión de clasificación de esta tarde! ¡Les esperamos en unas horas! ¡Adiós! Final Piastri y Norris fueron a rebufo del Red Bull, pero no fue suficiente para poder adelantarle. Hoy, Oscar sale ligeramente más líder de la clasificación tras ganar un punto más que su compañero. Final Queda claro que, con la actual configuración de monoplazas, si Verstappen consigue salir primero, será difícil pasar al Red Bull si mantiene la conducción de hoy. Final ¡Qué carrera al sprint ha hecho Max Verstappen! ¡Vuelve a conseguir la victoria el neerlandés tras cuatro carreras al sprint sin subir a lo más alto del podio! 15 ¡VICTORIA DE MAX VERSTAPPEN! ¡CARRERÓN DEL NEERLANDÉS! 15 ¡VERSTAPPEN SE DEFIENDE! ¡Se mantiene en primera posición en la última vuelta! 14 ¡Pocos adelantamientos, pero mucha emoción por ver quién gana la carrera! 13 ¡TRES VUELTAS PARA EL FINAL! ¡Verstappen sigue defendiéndose con todo! ¡Se está dejando el alma y sacando potencia de a saber dónde del Red Bull! 12 ¡Se mantiene la pelea por el liderato! ¡Piastri sigue sin poder con Max y Norris no encuentra su sitio para adelantar a su compañero! 11 ¡SE DEFIENDE MAX! ¡Se cubrió el interior y Piastri buscó el exterior en la curva cinco, pero no llegó a tiempo! 11 ¡Norris recargando batería para descargarla en una vuelta! Veremos lo que pasa... Piastri se mantiene cerca de Verstappen, pero no termina de adelantar a Max. 10 Seis vueltas para llegar al final. Sainz se mete en zona de DRS con Ocon. Veremos si acaba adelantando al Haas. 9 Lando Norris ya está detrás de Piastri. No se descarta que le dejen intentar adelantar a Verstappen. 9 Los neumáticos empiezan a sufrir en la pista. Los que salieron con usados, arriesgándose a que mañana no les pille lluvia, empiezan a tener serias dificultades. Hamilton, que salió con nuevos, dice que ya le cuesta controlar la parte trasera. 8 Llegamos al ecuador de esta sprint. Sainz aprieta en busca de meterse en el DRS respecto al Haas de Ocon. Los Aston Martin se encuentran en un trenecito que les dificulta los adelantamientos. 8 Hamilton tiene dificultades para escalar posiciones. No parece un buen fin de semana para Ferrari. Lewis sufre ahora defendiéndose de Antonelli y Leclerc se descuelga del todo de la pelea por el podio. 7 Verstappen sigue líder y aprovecha la mejor trazada en las curvas para dejar a Piastri detrás. Oscar lo intenta, pero no termina de alcanzar al Red Bull lo suficiente para meterle el morro del coche. 5 ¡Norris recorta diferencias con Piastri y se acerca a cabeza de carrera! ¡Verstappen sigue defendiéndose bien de Piastri, sobre todo en recta! Con DRS no le recorta demasiado. 4 ¡GASLY SALIÓ A PISTA! ¡Veremos si el Alpine puede dar algunas vueltas! 4 ¡NORRIS PASA A LECLERC! ¡Lando no quiere más dificultades y se trata de enganchar ahora a Piastri! 3 Nueva vuelta. Verstappen sigue primero, pero con un Piastri que quiere recuperar su primera posición. El australiano hace vuelta rápida y veremos cómo se defiende el Red Bull. 2 Sainz se mantiene en sexta posición. Alonso también mantiene la 14ª. Russell quiere ser agresivo para ganar posiciones. 2 ¡Ya se puede usar el DRS! ¡Sigue la caravana de monoplazas! Verstappen se queda en primera posición aguantando a Piastri, en zona de DRS. Leclerc quiere pegarse al australiano para evitar que Norris pueda atacarle de forma cómoda. 1 ¡Mucha lucha! ¡LECLERC SE PONE TERCERO TRAS ADELANTAR A NORRIS! 1 ¡VERSTAPPEN SE PONE PRIMERO! ¡Adelanta a Piastri en la recta antes de la curva cinco! 0 ¡VERSTAPPEN SE PONE PRIMERO! ¡Adelanta a Piastri en la recta antes de la curva cinco! ¡VUELTA DE FORMACIÓN! ¡Todos rodando! ¡Todos con medios usados/nuevos salvo Colapinto, que saldrá con blandos desde el pit lane! ¡Pierre Gasly no va a disputar la sprint! ¡Tiene un problema de pérdida de agua en el monoplaza y la 8ª plaza queda vacía! ¡10 minutos para que comience el procedimiento de inicio de carrera de esta sprint! ¡No se la quieran perder! ¡Les esperamos! Hoy tenemos, además, un cambio en la parrilla: Franco Colapinto sale desde el pit lane después de que Alpine rompiera las normas del parque cerrado para tocar el coche. Las últimas cuatro carreras al sprint han sido también bastante atípicas, puesto que solo en una ocasión el poleman consiguió la victoria: Lewis Hamilton en China esta misma temporada. Esas tres veces con pole sin triunfo son las mismas que en las 10 sprint anteriores en la F1. De hecho, el neerlandés, que hoy parte como 2º por detrás de Piastri tras una gran qualy, solo ha conseguido un tercer puesto como mejor resultado en esas últimas cuatro carreras al sprint. No hay ningún piloto de Fórmula 1 que haya ganado más carreras al sprint que Max Verstappen, con 11 triunfos. Sin embargo, el neerlandés no ha ganado ninguna de las últimas cuatro que se han disputado tras ganar cada una de las seis anteriores. Lando Norris (McLaren) venció en la última carrera al sprint de la Fórmula 1 celebrada en el Gran Premio de Miami. Solo Valtteri Bottas y Max Verstappen saben lo que es ganar en dos carreras al sprint de manera consecutiva en la competición. El Gran Premio de Bélgica es el cuarto más celebrado en la historia de la Fórmula 1 (esta será la 70ª edición), siendo uno de los siete que inauguraron la competición en 1950. Solo ha fallado en el calendario en 1957, 1959, 1969, 1971, 2003 y 2006. ¡Buenos días a todos y sean bienvenidos, de nuevo, a otro fin de semana de Fórmula 1! ¡13er Gran Premio de la temporada y primer GP de la segunda mitad del año! ¡Turno de un histórico circuito como es el de Spa-Francorchamps!