Volver al inicio Ferrari ha sumado 35 puntos en 2025 tras tres grandes premios, 23 descontando los 12 del sprint de China. Desde 2010 que se introdujo el actual sistema de puntuación, sin contar los Sprints, es el peor arranque de la Scuderia tras tres carreras superando los 26 puntos que consiguieron en 2023. McLaren tiene la oportunidad de comenzar con al menos un podio en cada uno de los cuatro primeros grandes premios del año por 10ª temporada en su historia. De conseguirlo en Baréin, será la primera vez que lo consigue desde 2007, año en el que lo hicieron en 17 ocasiones y su mejor registro en la Fórmula 1. Oscar Piastri (McLaren) ha finalizado cada uno de los últimos 31 grandes premios que ha disputado en la Fórmula 1. De finalizar en Baréin, se convertirá en la sexta mejor racha en la historia de la competición en solitario superando los 31 de Carlos Sainz entre Eifel 2020 y Arabia Saudí 2022. Lando Norris (McLaren) tiene la oportunidad de subir al podio por 30ª vez en su carrera en la Fórmula 1 (29 actualmente). De conseguirlo en Baréin, el británico será el 38º piloto con al menos 30 podios en toda la historia de la competición, igualando, además, el registro de Juan-Pablo Montoya. Lando Norris va a superar a Mika Hakkinen como el tercer piloto con más grandes premios disputados con McLaren (serán 132 de Lando por los 131 de Mika). Además, el británico igualará a Jacques Lafite (132 GPs con Ligier) como el 10º piloto con más grandes premios para una misma escudería en la historia de la Fórmula 1. Red Bull ha visto solo a uno de sus pilotos puntuar en los tres primeros grandes premios del año, a pesar de haber contado con tres: Max Verstappen (61), Liam Lawson (0) y Yuki Tsunoda (0). Hay que remontarse a 2008 para ver una situación similar en la escudería energética tras tres carreras con solo Mark Webber puntuando (4 puntos) por los 0 de David Coulthard. Max Verstappen (Red Bull) ha sumado 3084.5 puntos en su carrera en la Fórmula 1, y está a 14 de superar a Sebastian Vettel como el segundo piloto con más puntos totales en la historia de la competición (3098 del alemán). Tal día como hoy, en 1997, tenía lugar el Gran Premio de Argentina, el penúltimo que se celebró en el país sudamericano. Fue el Gran Premio número 600 de la Fórmula 1, y acabó con la 6ª victoria de Jacques Villeneuve, con Eddie Irvine celebrando su 50º gran premio en el 2º puesto y con Ralf Schumacher subiendo al podio por primera vez en su carrera en la competición. El Gran Premio de Baréin se celebró en 2005 por segunda ocasión en la Fórmula 1. Aquel día, un 3 de abril, Fernando Alonso logró la 3ª de sus 32 victorias en la competición y lograba el 20º triunfo de Renault, a la vez que Pedro de la Rosa conseguía la única de sus vueltas rápidas en toda su carrera. No ha habido ningún ganador en los 20 Grandes Premios que se han celebrado en Baréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, y 10 de ellos han logrado la victoria desde la pole position (50%). Sin contar que en Sakhir 2020, en un trazado mucho más rápido, venció Sergio Pérez con Racing Point desde la quinta posición en la parrilla de salida. El circuito de Sakhir va a albergar una carrera de Fórmula 1 por 22ª vez tras hacerlo en 20 ocasiones para el GP de Baréin (con la de 2025 serán 21) y una para el GP de Sakhir de 2020. Es el 16º trazado con más carreras en la historia de la competición. Baréin, como Gran Premio, va a albergar la Fórmula 1 por 21ª vez, y solo una vez se quedó fuera del calendario del Mundial desde 2004 (en 2011). Es el 13er gran premio del calendario actual con más ediciones en la competición. ¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del gran día de un fin de semana de Fórmula 1! ¡Todo listo en Baréin para vivir la carrera de la gran fiesta del automovilismo! ¡Sakhir, de gala!

Volver al inicio Final ¡Sin más, nos despedimos por hoy! ¡Esperamos que hayan disfrutado de la sesión de clasificación y de su retransmisión! ¡Que pasen buena noche de sábado y hasta mañana! Final Sainz parte 8º, superando con creces a su compañero Albon. Alonso acabó 13º y eliminado en Q2. Ocon se fue al muro. Bearman partirá desde la última posición. Final Red Bull, que metió a sus dos pilotos en Q3 por primera vez esta temporada, no ha terminado en buenas posiciones. Max partirá en 7ª posición tras quejarse de los frenos, y Tsunoda lo hará 10º. Final Lando Norris finaliza 6º. Ya salió 6º o más por última vez en el GP de Las Vegas del año pasado, y no acabó dentro del top 5 en carrera (fue 6º al final). Final Ya son 9 primeras líneas de Oscar Piastri en la Fórmula 1, por 16 de George Russell. El británico repite primera línea en un mismo circuito por 3ª vez tras conseguir 2 en Interlagos y en Losail. Final Es la primera pole position de McLaren en el Gran Premio de Baréin. Su mejor posición fueron dos segundos puestos de Lewis Hamilton en 2007 y 2012. Final Ya son 167 las poles de McLaren en la historia de la Fórmula 1, las dos últimas gracias a Piastri después de que Norris consiguiera cada una de las 10 anteriores. Final Esta ha sido la 2ª pole position de Oscar Piastri en la Fórmula 1 tras la conseguida en China hace unas semanas. Final ¡FINAL DE LA QUALY! ¡Oscar Piastri se lleva una pole position más que merecida! ¡Norris hizo una mala vuelta y queda sexto! ¡Russell lo intentó, pero saldrá 2º por delante de Leclerc y Antonelli! Gasly sorprendió y lo hará 5º. VVerstappepn, Sainz, Hamilton y Tsunoda completan el Top 10. Q3 ¡Y PIASTRI SE LLEVA LA POLEEEE! ¡TREMENDA VUELTA DE OSCAR! Q3 ¡RUSSELL SE PONE PRIMERO! Q3 ¡PELEA ENTRE MCLAREN Y MERCEDES! ¡RUSSELL VUELA EN PISTA! Q3 ¡TODOS VUELVEN A PISTA! ¡Tres minutos para el final! ¡Momento de la verdad en Baréin! Q3 ¡MANDA MCLAREN! ¡PIASTRI SE PONE PRIMERO! ¡Norris no hizo buenos los sectores 2 y 3 y Russell se queda 2º! ¡El de Mercedes se ha quedado a una décima! Leclerc, Hamilton, Antonelli, Tsunoda, Gasly, Sainz y VERSTAPPEN completan el top 10. El neerlandés se queja de los frenos... Q3 Los 10 pilotos en pista cuando comienzan los primeros en salir su vuelta... Q3 ¡ARANCA LA PELEA POR LA POLE! Q2 ¡FINAL DE LA Q2! ¡Tsunoda pasa a Q3 en el corte! ¡Doohan no elimina al Red Bull por menos de dos centésimas! Mientras Albon era el único piloto de Williams llegando a Q3 y Sainz caía, en esta ocasión se han cambiado las tornas y Carlos pasa 7º. Piastri, Norris, Gasly, Russell, Antonelli, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen y Tsunoda, en ese orden, pasan a pelear por la pole. Q2 ¡TSUNODA SE SALVA! Q2 ¡Alonso se queda fuera! Q2 ¡Últimos 2 minutos! ¡Momento de la verdad para llegar a Q3! ¡Solo Ocon está eliminado por su accidente por ahora! Q2 Ni Hamilton, ni Verstapppen, ni Hadjar, ni Alonso ni Tsunoda han completado vuelta... Se la jugarán a un único intento. Q2 ¡Piastri se pone primero, por delante de Norris y Antonelli! Q2 Antonelli es por ahora el más rápido, pero Piastri viene tiñendo de morado los sectores... Q2 Comienzan las vueltas... Los primeros tiempos de esta Q2. No habrá mucho margen de maniobra. Q2 ¡Se reanuda la sesión! ¡Todos los pilotos en caravana saliendo a pista de nuevo! Q2 No ha sido al final un golpe tan fuerte como parecía. Se le fue el control del coche en la 3 y golpeó con la parte de atrás las proteciones. Q2 El piloto está bien, pero la sesión se suspende momentáneamente. Parece que ha sido un golpe fuerte contra las protecciones. Q2 ¡BANDERA ROJA! ¡OCON SE ESTRELLA! ¡En la curva 3! Q2 ¡Semáforo en verde! ¡Arranca la Q2! Q1 ¡FINAL DE LA Q1! ¡Se caen Albon, Lawson, Bortoleto, Stroll y Bearman! ¡Alonso apuró vuelta y queda 13º por delante del Red Bull de Tsunoda! Hulkenberg marcó el corte. Norris fue el más rápido, seguido de Hamilton y Verstappen. Sainz salvó la situación para Williams y pasa como 11º. Ha habido 12 posiciones en 4 décimas... Q1 ¡Bearman, Stroll y Bortoleto son los primeros en caer! Q1 ¡CRONO A CERO! ¡Todos en pista buscando su última vuelta! ¡Todos mejoran tiempo! Q1 Los ojos puestos en Red Bull.. Los dos pilotos de la escudería energética salen a pista buscando un tiempo para la sesión. McLaren también sale, aunque con neumático usado. Solo Leclerc se queda en el box. Q1 Solo Norris, Piastri y Leclerc tienen tiempo de quedarse en el box. Q1 Poco más de 4 minutos para el final de la Q1. Los pilotos vuelven a pista para afrontar la última vuelta en busca de la Q2... Q1 La pista todavía está lenta y llena de sorpresas por ahora... Verstappen y Tsunoda son los únicos pilotos sin tiempo en esta sesión. Q1 ¡Norris y Piastri se ponen al frrente! Sin sorpresas... Leclerc, Antonelli, Alonso, Doohan, Russell, Hamilton, Sainz y Gasly copan por ahora el top 10. Q1 Mal tiempo de Lewis Hamilton teniendo en cuenta a Leclerc... Cinco décimas de diferencia, con el británico siendo más lento que Doohan. Q1 También le quitan tiempo a Tsunoda. No ha sido el mejor comienzo para Red Bull en la qualy. Q1 Error de Verstappen. Se va largo en las últimas dos curvas, pierde tiempo y tiene que entrar directamente al box. Se queja por radio del coche. Q1 Faltan los dos Mercedes y Ocon por salir. Apurando a que la pista se enfríe... Q1 Se empiezan a mover el resto de los equipos y los pilotos comienzan a salir a pista. Q1 Solo tres coches en pista por ahora... Stroll, Hulkenberg y Alonso comienzan sus vueltas. Q1 Mucho viento en pista. También empieza a enfriarse la temperatura con la noche... Esto puede tener cierta repercusión. Q1 ¡SEMÁFORO EN VERDE! ¡ARRANCA LA QUALY! ¡10 minutos para que arranque la sesión de clasificación en Baréin! ¡Mucha emoción por delante! ¡No se lo quieran perder! ¡Les esperamos! Veremos cómo se comporta el compuesto blando con el calor de Baréin. Será interesante ver quién es el más rápido a una vuelta... McLaren es el favorito, pero Verstappen viene de hacer magia en Japón. Hasta 10 pilotos de la parrilla actual saben lo que es ser poleman en la Fórmula 1. Lando Norris es el favorito para conseguirla en Baréin... Y sería la 11ª del británico. Max Verstappen (Red Bull) ha sido poleman en tres de las últimas cuatro ediciones del GP de Baréin (2021, 2023 y 2024), y puede ser el primero que repite pole en tres ediciones consecutivas en la historia de este Gran Premio. No ha habido ningún ganador en los 20 Grandes Premios que se han celebrado en Baréin más allá de la segunda línea de la parrilla de salida, y 10 de ellos han logrado la victoria desde la pole position (50%). Sin contar que en Sakhir 2020, en un trazado mucho más rápido, venció Sergio Pérez con Racing Point desde la quinta posición en la parrilla de salida. Baréin, como Gran Premio, va a albergar la Fórmula 1 por 21ª vez, y solo una vez se quedó fuera del calendario del Mundial desde 2004 (en 2011). Es el 13er gran premio del calendario actual con más ediciones en la competición. ¡Buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo fin de semana de Fórmula 1! ¡Turno del Gran Premio de Baréin tras tres carreras en Asia/Oceanía! ¡Sesión de clasificación emocionante por delante!

El evento aún no ha comenzado.

El evento aún no ha comenzado.