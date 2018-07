No hay verano sin título para Clara

Otro verano, otro título. Este podría ser el lema de Clara González (15 años), piragüista murciana que, como todos los veranos, acaba de conseguir su habitual corona. Ayer se proclamó, por cuarto año consecutivo, campeona de España cadete en el Nacional de aguas bravas de Seo de Urgel (Lérida), en la modalidad de canoa. «Estoy muy contenta. He competido también en kayak, pero ahí la suerte no me ha acompañado y he volcado. Pero esa decepción queda sobradamente compensada con el título en canoa». Clara ya piensa en que a mediados de agosto acudirá a Bratislava (Eslovaquia) para participar en el Campeonato de Europa de canoa. «Indudablemente me falta experiencia internacional y por tanto no voy a poder aspirar a mucho. Con llegar a semifinales ya me conformaría, pero por probar suerte nada se pierde», dice la deportista murciana, que se ha convertido en una de las grandes promesas del piragüismo nacional. ::

Fútbol

Arranca el Abarán con diez caras nuevas

Bajo las órdenes del nuevo entrenador, Tote, el Abarán (Preferente) comenzará los entrenamientos hoy en Las Colonias y lo hará tras una profunda renovación en una plantilla en la que ya no están Poveda, Fran, Schuster, Darío, Esau, Carrillo y Juanky. Los nuevos fichajes afectan fundamentalmente a la defensa y el centro del campo, pues en el ataque seguirán Nico, Billy, Omar y Pablo. Las incorporaciones, diez en total, son Dani Canóvas y Sergio Cano, del Cieza; Luis Galindo (Fortuna); Juando (Molina), Kylian (Hoya del Campo), Nico Rivarola (Archena); Gandía (Jumilla); Álex Seco, Penco y Álvaro. ::

Liga Regional de Triatlón

Amelia Ayuso y Pedro López ganan en Blanca

La Liga Regional de la Federación de Triatlón de la Región hizo parada el sábado en Blanca con la sexta jornada y más de 200 participantes. Las primeras en salir fueron las féminas con la triatleta del CT Murcia Unidata Amelia Ayuso como clara dominadora. En categoría masculina, Pedro Antonio López de Haro, del CT Águilas Primaflor, ganó la prueba con solvencia.

Fútbol playa

Triunfos para los cadetes y juveniles en el Nacional

Las selecciones murcianas de fútbol playa cadete y juvenil se han proclamado campeonas de España en Cádiz. La cadete, entrenada por José Vidal, ganó en la final a Melilla 3-1. Por su parte, la selección murciana juvenil empató a cuatro goles contra Cataluña en el último encuentro de este Nacional. Los jugadores entrenados por Javier García Pérez lograron de este modo el ansiado título de España.