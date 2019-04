TIEMPO AÑADIDO Valverde, a completar el tríptico Alejandro Valverde. / EFE Este domingo intentará sumar la única prueba que le falta para completar el llamado tríptico de las Ardenas, la Amstel Gold Race LV Murcia Domingo, 21 abril 2019, 12:24

El murciano Alejandro Valverde (Movistar) intentará este domingo sumar la única prueba que le falta para completar el llamado tríptico de las Ardenas, la Amstel Gold Race, algo que reconoce que le hace «ilusión» y con lo que lograría igualar a victorias al belga Eddy Merckx con diez. «Claro que me haría ilusión ganar aquí y tener en mi palmarés Amstel, Flecha y Lieja, pero siempre me lo ponen difícil. Y más este año que estoy más vigilado que nunca por tener el maillot de campeón del mundo», dijo ayer a Efe. El murciano reconoció que esta carrera es «diferente» a la Flecha-Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, donde se impuso en cinco y cuatro ocasiones, respectivamente. «Ya he conseguido las otras dos, pero en esta siempre me quedo cerca. Puede que el final de la Flecha se me dé mejor, porque al muro de Huy siempre he llegado con confianza. La Amstel es diferente, siempre he tenido rivales que me lo han puesto difícil», explicó el campeón del mundo. Sobre su estado de forma, después de dos semanas sin competir, añadió que «llego a las Ardenas bastante bien, tras dos semanas en las que he podido descansar después de Flandes». No obstante, reconoce que ser el portador del maillot arcoíris le está obligando a afrontar una temporada algo diferente a lo que ha sido los últimos años. «Este año está siendo distinto. Por haber conseguido el campeonato del mundo tengo más compromisos y eventos y al final esto también afecta a mi descanso».

Atletismo Mohamed Katir bate el récord regional de 1.000m

Mohamed Katir, del UCAM Cartagena, batió el récord regional absoluto de los 1.000 metros al rebajar en 54 centésimas la plusmarca que tenía Daniel Sánchez desde 2015. El muleño de origen marroquí demuestra así su gran progresión a sus 21 años. Katir obtuvo la victoria en la prueba de los 1.000 metros del Trofeo Ciudad de Cartagena, que se celebró en la pista de atletismo.

Tenis Suárez endereza el rumbo tras el fiasco de Muguruza

El combinado español de Copa Federación salió ileso de la primera jornada del 'playoff' de ascenso al Grupo Mundial después de que Garbiñe Muguruza perdiese con Kirsten Flipkens (6-3, 4-6 y 6-4) en el primer partido. Carla Suárez recuperó el rumbo al inclinar a la número uno belga, Alison Van Uytvanck, por 6-3 y 6-2. Si hoy fuera necesario, entraría en acción la yeclana María José Martínez en el duelo final de dobles.