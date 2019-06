El UCAM Cartagena logra la salvación Un momento de la prueba femenina disputada el sábado en Valencia, en la que el UCAM terminó en cuarta posición. / ayto cartagena El equipo femenino termina cuarto y se mantiene en Primera, mientras que los chicos no pudieron ascender a División de Honor LA VERDAD CARTAGENA Martes, 18 junio 2019, 01:42

Fin de semana trepidante para el atletismo de Cartagena porque el UCAM Atletismo Cartagena repartía sus fuerzas entre Valencia, donde las mujeres lograron la permanencia en la Liga Iberdrola de atletismo (la Primera División), y Huesca, donde los hombres no tuvieron opciones de luchar por el ascenso a la División de Honor. En el apartado femenino, G. Pontevedra, Hinaco Monzón, Image FDR de Burgos, el C.A. Torrent, Lleida UA, CA Silla y A.D. Sprint de Madrid se medían a las chicas del UCAM Cartagena, que quedaron cuartas en una final que tuvo del 2º puesto al 8º solamente 9,5 puntos de diferencia.

Participaron Cristina García en pértiga que saltó 2.90 siendo 6ª, la sub 20 yeclana Marta Pérez que hizo marca personal con 40,02 siendo 5ª, la internacional de Puerto Lumbreras Maika Cuenca 3ª en longitud con 5.57 ventosos, la jumillana Pruden Guerrero, 7ª en 400 metros vallas con 1.06.39, la directora técnica y todavía gran atleta Paty Paz logró un 4º puesto en disco con marca de la temporada 33.94 metros, la atleta de San Javier Laura Rodríguez lograba un excelente 2º puesto con 56.62 en los 400 metros, en el 800, Marta Meroño batía su marca personal con 2.17.31 alcanzando un magnífico 3er puesto, en el 200, la atleta sub 18 de Torre Pacheco Lidia Sánchez corrió en 25.25 los 200 obteniendo un excelente 2º puesto, y en el 1.500, otra sub 18 Blanca Conesa quedaba 8ª con 5.03.

Carrerón en el 100 vallas de Cristina Esteban que logró el tercer puesto con 15.03 pero con viento, la yeclana Lorena Romero lograba su mejor marca de la temporada en triple con 11.25 alzándose con la 6ª posición, en el 100, la internacional italiana Chiara Torrisi, que venía recién recuperada de una lesión, consiguió el segundo puesto en 100 con 12.15, Irene Sánchez fue 6ª con 31.29 en los 5 kilómetros marcha.

Victoria en el 4x100

En peso, Cristina Bárcena fue 4ª con 10.44, Ana Faucón alcanzó el 6º lugar con 30.89 en jabalina, en 3.000 obstáculos, María José Zafra fue 7ª con 14.32, en los 3.000 Irene Lorente fue 8ª con 12.15 y en los relevos se dio la única victoria del club cartagenero en este difícil encuentro. Fue en el 4x100 con 48.07, logrando un récord regional que llevaba 14 años sin batirse. Lo lograron Maika Cuenca, Blanca Peñuelas, Chiara Torrisi y Lidia Sánchez. También extraordinario fue el papel del UCAM en el 4x400. Con 4.00.12, Pruden Guerrero, Marta Meroño, Eva María Aragón y Laura Rodríguez fueron segundas.

En el apartado masculino, los hombres del UCAM Cartagenalucharon contra At. Intec-Zoiti de Huesca, ISS - L'Hospitalet, Atletismo Alcorcón, Algeciras, Super Amara BAT de San Sebastián, CAPEX de Extremadura y Cornellà At. No pudieron subir de categoría. Pablo Ureña hizo su mejor marca de la temporada (56.53) y mínima para el nacional sub 20 siendo 6º, Sergio Jornet 6º con 4.20 en pértiga, marca personal, 3º en martillo el yeclano Rafi Andrés con 47.62 y 7º en longitud el alhameño Salva Rubio con 6.86.

El jumillano Juan Carlos Guardiola fue 8º en altura con 1.80, 6º en disco Joseda Martínez con 40.29, 7º en 400 Mario Romero con 50.05 mejor marca de la temporada, 7º también Felipe Párraga con 1.58 en 800, mismo puesto para Sergio Meza con 22.96, 8º Víctor Requena en 1.500 con 4.07, 4º en el 110 vallas Pablo Díaz con marca personal de 15.02, en triple salto 8º puesto para José Arturo Rico con 13.02 y 7º Alvaro Alcaraz en 100 con 11.11.