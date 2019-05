Tolerancia cero frente a la violencia en el deporte

¿De quién es la culpa de que en el deporte surjan disputas y se llegue a la violencia? Jugadores, aficionados, familiares, clubes deportivos, árbitros y entrenadores confluyen en la práctica deportiva y su papel es imprescindible para propiciar un deporte limpio y sano en el terreno de juego. Y es que la violencia sigue siendo un problema latente en el deporte que no solo preocupa a nivel físico, sino especialmente a nivel verbal, una práctica agresiva que se ha normalizado.

El desayuno de 'La Verdad' y Gesa Mediación sobre 'Violencia en el deporte' puso ayer sobre la mesa las cuestiones que afectan a esta práctica y que suponen un dilema de valores en el ámbito del deporte. Ocho agentes relacionados directamente con el sector aportaron sus puntos de vista sobre un tema que requiere, lo antes posible, una solución. El acto, moderado por el jefe de Deportes de 'La Verdad', Francisco Lastra, tuvo lugar en el Club de Tenis de Murcia y contó con la participación de Adela Martínez-Cachá, consejera de Educación y Deportes; Francisco Aznar, director de Alta Inspección Educativa de la Delegación del Gobierno; Mariano Albaladejo, director general de Gesa Mediación; Teresa García, de la Asociación de Prensa Deportiva; Bartolomé Molino, presidente del Comité Antiviolencia de la Federación Regional; María Teresa Gómez, miembro de la Federación de Peñas Real Murcia; Antonio Cámara, jugador de ElPozo Fútbol Sala, y Elia María Martínez, árbitra de fútbol.

«Hay que poner sanciones realmente ejemplarizantes para que la gente lo vea, no solo a los niños, sino también a los padres. Si no denunciamos, sino hacemos visible eso, al final no llega»