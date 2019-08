Una terapia bañada en oro

«Hay días en los que los dolores no me dejan entrenar»

«En en el hospital de Toledo, tras el accidente, me dijeron que no volvería a andar y que me olvidara de montar a caballo, que eso iba a ser imposible por el grado de daño que tenía en la espalda. Con el paso de los años he andado. No puedo andar mucho, pero lo he conseguido, con y sin muleta. Y, por supuesto, puedo montar. Esto me hace muy feliz», cuenta Carmen López.

No obstante, no todo es perfecto. «Me gustaría poder entrenar más y mejorar mi nivel, pero hay días en los que los dolores no me dejan entrenar. Tengo una serie de limitaciones y soy consciente de la minusvalía que tengo. Pero nunca me rindo», dice.