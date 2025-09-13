La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miguel Ángel López y Manu Bermúdez. RFEA
Atletismo

Superlópez y Bermúdez, lejos de las medallas en Tokio

El murciano (12º) y el ciezano (13º) compiten bien en los 35 km marcha, pero no pueden estar con los mejores; exhibición de la granadina María Pérez, que repite título

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:55

Un nombre propio por encima de todos los demás en el estreno del Mundial de atletismo que ha arrancado este sábado en Tokio: el de María Pérez. La marchadora granadina, de 29 años, arrasa en la prueba femenina de los 35 km marcha, revalida su título de campeona mundial y demuestra una vez más que no tiene rival (2h39:01). Se cuelga el oro dando una exhibición que está al alcance de muy pocas. Le mete más de tres minutos a la segunda clasificada, la italiana Antonella Palmisano. El bronce se lo queda la ecuatoriana Paula Torres.

En el recital de la atleta de Orce destaca cómo aguanta el ritmo durante un tiempo a muchos hombres en su camino hacia la meta, incluyendo por ejemplo al brasileño Caio Bonfim, plata en los Juegos de París y que acabó colgándose la plata en la prueba masculina. El festival de la marcha femenina en el primer día de competición de este Mundial, con María Pérez llevada a hombros por sus compañeros tras completar su gesta, lo completan Raquel González, que acaba sexta (2h45:41) y Cristina Montesinos, que entra justo detrás y finaliza séptima (2h46:44).

En la prueba masculina dieron la cara los dos murcianos, el veterano Miguel Ángel López, que entró en la meta en 12º lugar (2h33:45), y el debutante Manu Bermúdez (2h35:19), que fue 13º. Ambos, compañeros de habitación y estandartes de la marcha regional, fueron de menos a más, soportaron como pudieron las durísimas condiciones (con mucho calor y una humedad disparada) y se acercaron a los puestos de finalista gracias a su estupendo final. Ganaron puestos en los últimos kilómetros, cuando muchos rivales se fueron desfondando y pagando su esfuerzo. Tanto Superlópez como el ciezano Bermúdez acabaron satisfechos del papel que hicieron.

El otro español, el gallego Dani Chamosa, sí acabó en el 'top 8'. El pontevedrés fue sexto en una prueba que consagró al canadiense Evan Dunfee (2h28:22). El podio lo completaron el brasileño Caio Bonfim, a medio minuto del nuevo campeón mundial de los 35 km marcha, y el japonés Hayato Katsuki (2h29:16). Al atletismo murciano todavía le queda la bala de Mariano García, quien buscará meterse en la final de los 800 metros del Mundial. Debuta en las series este martes, a las 12.35 horas.

