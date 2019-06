Andreu Plaza: «Solo me preocupa no estar a la altura, lo demás no me inquieta» Andreu Plaza. / efe «Estamos trabajando en sus jugadas a balón parado, solo en eso puede haber sorpresas», afirma el entrenador del Barça Lassa EFE BARCELONA. Viernes, 21 junio 2019, 01:41

El entrenador del Barça Lassa, Andreu Plaza, aseguró ayer, en la previa del quinto partido de la final contra ElPozo, que lo que más le inquieta a pocas horas del encuentro es «no estar a la altura. Es lo único que me preocupa realmente, estar a la altura de lo que somos, lo demás no me inquieta. Daremos la cara y lucharemos por ganar esta Liga que se nos resiste hace unos años».

El técnico reconoció la ventaja que tiene el Barcelona por jugarse el partido definitivo en su pista, pese a que, como recordó Plaza, hace dos años al Barça «le pudo la presión» cuando tuvo ocasión de cerrar la Liga en su casa en el cuarto encuentro. «Cuando una serie de cinco se lleva al último partido, entonces empieza a funcionar un poco más el efecto campo propio. Así que creo que los porcentajes de favoritismo ahora pueden estar en un sesenta a cuarenta por jugar aquí», opinó el azulgrana.

Pese al calor del Palau Blaugrana, Plaza insistió en que no busca principalmente una motivación excesiva de sus jugadores, sino que se centra en el juego y en hacer todo lo que esté en su mano para ganar. «Cada uno tiene su personalidad y creo que soy diferente de Giustozzi o Velasco. No me gusta sobreexcitar a los jugadores porque ya tienen suficiente motivación, así que intento no molestarlos mucho estos días».

Para que este campeonato no se le escape en el choque decisivo, el técnico del Barcelona explicó que trabajan con especial atención las situaciones a balón parado del conjunto murciano, porque «a estas alturas, es lo único en lo que puede haber sorpresas». El entrenador azulgrana subrayó que «ganar no es un objetivo en sí, sino que será una consecuencia del trabajo. Si ganamos evidentemente estaré muy contento y habrá muchas dedicatorias, pero ninguna desde el rencor», relató.