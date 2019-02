Cristina Gómez: «Siempre he entrenado con chicos» La pinatarense Cristina Gómez, en acción. / squashsite La jugadora de San Pedro del Pinatar, la número uno de España de squash, compite en tres ligas europeas PACO LASTRA Miércoles, 13 febrero 2019, 10:24

Cristina Gómez Jiménez (6-7-1998, San Pedro del Pinatar) se ha convertido en la gran esperanza del squash español. Con 20 años se ha vuelto a proclamar campeona de España, algo que ha logrado por tercer año consecutivo. A los 9 años cambió el judo por el deporte en el que está despuntando desde que probó y descubrió que era lo que mejor se le daba. No se equivocó. Muy pronto comenzó a ganar torneos, algo que casi se ha convertido en una costumbre. Actualmente pertenece al club Rackets Madrid. Es la número uno del 'ranking' nacional y la única jugadora española clasificada entre las cien mejores del mundo. Disputó su primera final en la categoría absoluta con solo catorce años. Perdió ante su admirada Gisela Aranda, diez años mayor que ella. También ha sido campeona de España de sub-11, sub-15, sub-17 y sub-19.

-¿Cómo nació su afición por el squash?

-Cuando tenía 9 años practicaba judo. Acudía al gimnasio de San Pedro del Pinatar y mi entrenador, Ángel Pedro Pérez Gómez, también preparaba para squash. Me dijo que probase a ver si me gustaba. Me gustó y desde entonces he practicado este deporte.

-¿Qué destaca del squash?

-Es muy bueno para medir las emociones. Por ejemplo, cuando estás cabreada sirve para desahogarse en la pista. En estos casos golpeas la pelota con más fuerza de lo normal. En la pista mandas tú, que eres la que lleva el control.

-Ya compite en el circuito internacional PSA (Asociación de jugadores profesionales) y en tres liga extranjeras, ¿cómo lleva este trasiego?

-Como puedo. Compito en las ligas francesa, suiza y danesa. Cuando tengo partidos me desplazo, juego y vuelvo a Madrid. En Francia me dan un fijo con el que me saco los billetes de avión para viajar y me pagan 50 euros por cada partido ganado. En Suiza también me dan un fijo con el que tengo que organizar los viajes y para jugar en Dinamarca me cubren el viaje y la estancia, más un plus.

-¿Cómo ve el squash en la categoría femenina?

-En general, el squash está bastante mal, y en categoría femenina peor. En el Campeonato de España celebrado el pasado fin de semana en Cuenca compitieron 89 jugadores y solo 19 mujeres. Que haya tan pocas mujeres me perjudica ya que, si no hay nivel no mejoras.

-Entonces, ¿cuál es su secreto para tener un nivel tan alto?

-Siempre he entrenado con chicos. Es diferente, ya que los golpes son más duros. Es un juego más físico que el que me encuentro cuando me enfrento a una mujer, ya que los partidos suelen ser más lentos, más técnicos.

-¿Qué personas han influido más en su carrera?

-Ángel Pedro, el que fue mi primer entrenador en San Pedro del Pinatar; Borja Golán, considerado el mejor jugador español de squash de todos los tiempos y que ha sido el único que logró entrar en el 'top 5', y mis padres, que siempre me han apoyado. Cuando con 16 años dije que me iba a Madrid estuvieron siempre a mi lado y me animaron. ¡Me vine sola!

-Su club es el Rackets Madrid y está becada en la Residencia Blume. ¿Se puede vivir del squash?

-Se puede. Pero lo pueden hacer las que están en el top 30, ya que, además de por competir en torneos, también se cobra por acudir a invitaciones y participar en exhibiciones.

-¿Cómo lo lleva?

-Me mantengo gracias a mis padres y a las ayudas que recibo, que son bien recibidas, pero son insuficientes.

-¿Desde dónde llegan esas ayudas?

-Del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y de la Comunidad Autónoma desde hace unos tres años, y también recibo algún dinero de la Federación Española desde que empecé, pero las cantidades no siempre son las mismas. Varían de un año a otro. Insisto, lo agradezco, pero recibo lo justo.

-¿El squash le está robando mucho tiempo?

-Para estar entre las mejores hay que tener calidad y estar muy bien preparada.

-¿Cómo es su día a día?

-Un rollo [sonríe]. Tengo doble sesión de entrenamiento. Madrugo y me desplazo en autobús desde la Blume hasta las pistas del Rackets Madrid, donde entreno dos horas, regreso a la residencia, como descanso y vuelvo a entrenar otras dos horas. Cuando se aproxima un campeonato aprieto en la preparación.

-¿Qué le ha aportado ser la número uno del squash femenino español?

-Haber viajado para competir en países como Alemania, Inglaterra, Italia o la República Checa. Y dar la talla ante jugadoras que más tradición y recursos tienen en este deporte, como son las de Egipto y las inglesas, auténticas potencias dentro del panorama internacional y con un gran equilibrio en cuanto al nivel en categorías masculina y femenina. Las inglesas y las egipcias dominan el 'ranking' y poder enfrentarse a algunas de ellas es un orgullo.

-¿Y a qué dedica el poco tiempo libre que te queda?

-Aprovecho que estoy en Madrid y voy al teatro, al cine y, a veces a comer algo fuera.

-Por jugar al squash ha aparcado la carrera de Psicología, ¿piensa volver a los estudios?

-Llevo cuatro años volcada en cuerpo y alma en la práctica de este deporte. Si veo que en los próximo dos años no he prosperado lo suficiente para poder mantenerme en primera linea, volverá a la Universidad para retomar mis estudios.