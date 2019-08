Atletismo Sergio López, preparado para una cita histórica Sergio López ensaya antes de una competición en el Europeo en pista cubierta de Glasgow. / FAMU El atleta de Aljucer se convertirá el sábado en el primer murciano en participar en la prestigiosa Diamond League JUAN ANTONIO CALVO MURCIA Jueves, 22 agosto 2019, 00:52

El atleta aljucereño Sergio López se va a convertir este fin de semana en el primer corredor de la Región que participa en la Diamond League, el circuito de carreras más prestigioso del panorama internacional de atletismo. Y es que López formará parte este sábado del relevo español absoluto 4x100 en la reunión de la Diamond en París, convirtiéndose así en el primer corredor murciano en la competición organizada por la IAAF (Federación Internacional de Atletismo).Será un fin de semana intenso para el deportista del Nutribán Sociedad Atlética Alcantarilla y es que, además de ser el primer murciano que participa en la Diamond, el pupilo de Juan Carlos Abellán, su entrenador, tendrá otra cita el fin de semana. Horas después de la competición en París, afrontará los 100m del prestigioso Meeting de Madrid, el domingo, la primera prueba en importancia del atletismo español después del Campeonato de España, que este año se celebrará en La Nucía (Alicante).

Sergio López, nacido el 5 de julio de 1999, es uno de los atletas murcianos más destacados y uno de los que atesoran mejor porvenir en el panorama del atletismo español. Récordman de España sub-20 en 100m, está a pocas horas de coger el avión con destino a París y no cabe en sí de gozo. «Es un sueño poder estar en la Diamond League, la competición más importante del atletismo mundial, después de los campeonatos oficiales. Me ha hecho muchísima ilusión formar parte del equipo español de 4x100 en esta competición y espero estar a la altura de la importancia de la Diamond».

Será la segunda vez que el atleta aljucereño acuda a una convocatoria de la selección española, «un aliciente más para que me haya hecho tanta ilusión esta llamada. Debuté con el quipo nacional en el Europeo de Glasgow y quedé undécimo en la prueba de 60m. Ahora acudo por segunda vez y espero dar espectáculo y contribuir con mi relevo al éxito español en la competición. Además, esta llamada me sirve para compensar un poco los sinsabores de la temporada. Y es que he tenido una lesión -contractura en un gemelo- que me ha tenido parado dos semanas. Por suerte, ya todo ha pasado y ahora me encuentro perfecto físicamente», explica.

Concentrado en Mazarrón

Tan bien se encuentra que en los días previos a viajar a París, para seguir luego hacia Madrid y competir en la capital, se ha concentrado en Mazarrón para entrenar al nivel del mar «con todo mi equipo, entrenador, fisioterapeuta, cocinero, etc., preparando a conciencia este doble viaje a París y Madrid». Prácticamente pasará del avión a la pista en Madrid, «aunque habrá tiempo para descansar, porque el Meeting es por la noche y el viaje es corto y cómodo», asegura.

No tiene preferencias en cuanto a la distancia, aunque el atleta del Nutribán matiza que «me gusta más correr los 100 que los 60, pero las dos pruebas son prácticamente iguales». Lleva desde los 13 o 14 años practicando atletismo, aunque tardó algunos en decidirse por la velocidad. «Comencé haciendo otro tipo de pruebas. Pasé por la pértiga, las vallas y las combinadas, antes de hallar en la velocidad mi sitio, en el que, por cierto, me encuentro muy a gusto».

No le gusta hablar de batir récords. «Lo que importa es completar una buena actuación y que el público que asista se lo pase bien y vea atletismo del bueno. Luego, si además llegan los récords, mejor para todos, pero no me gusta hablar de marcas antes de competir».