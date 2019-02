Kárate Sandra Sánchez, karateca, campeona del mundo y solidaria Sandra Sánchez, durante una competición. / Afp La talaverana suma 40 medallas consecutivas en 40 competiciones y dona su primer premio en metálico a la lucha contra el ELA y los niños con pocos recursos JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 20 febrero 2019, 14:45

Sandra Sánchez es la actual campeona del mundo de kárate, en la modalidad de katas. Suma 40 competiciones consecutivas ganado medalla, la última la logró este fin de semana en Dubai, pero su grandeza como deportista sólo es equiparable a su grandeza humana. Así lo demostró este martes cuando recibió su primer premio con cuantía económica en la gala de los I Premios Admiral al Deporte Español 2018. «Siempre me ha gustado el voluntariado y me gusta echar una mano a la gente con dificultades», confesaba Sandra tras recibir el premio a mejor deportista femenina. «Aunque los deportistas no estemos muy sobrados, sentía que quería ayudar de alguna manera porque uno es más feliz cuanto más puede hacer por los demás», añadió. Por ello donará los 4.000 euros a la Fundación adELAnte, «que lucha para que se investigue más sobre la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)», y otra parte a «una asociación para ayudar a niños con pocos recursos», reconoció emocionada.

Sandra ha ganado protagonismo en los medios y entre los aficionados gracias al título mundial logrado en el pasado Campeonato celebrado en Madrid. «El mal llamado deporte minoritario siempre está en un segundo plano», reconocía la karateca que espera que el hecho de que sea un deporte olímpico por primera vez en Tokio 2020, que se estén logrando buenos resultados, y que recibiera el Premio Nacional del Deporte «ayude a que cada vez se hable más de kárate».

La karateca, a pesar de ser campeona del mundo, no tiene asegurado su billete para los Juegos Olímpicos e Tokio 2020 –donde debutará su deporte-. «Nos clasificamos por ranking. Van las cuatro primeras y luego se disputa un preolímpico para decidir las tres plazas restantes», contaba. Por eso se va a pasar todo el 2019 y los primeros meses de 2020 «viajando por el mundo y participando en todos los campeonatos para sumar puntos y certificar la clasificación por la vía directa». «Estar en unos Juegos es la ilusión de cualquier deportista», confesaba, y ahora tiene la oportunidad de conseguirlo «porque va a ser algo único», aunque la talaverana prefiere mantener los pies en el suelo y seguir trabajando porque «cualquier lesión te puede echar al traste lo conseguido».

Seis premios a deportistas 'olímpicos'

Impulsados por Go Sharing Dreams, cuya misión es ayudar a los deportistas españoles que compiten en disciplinas olímpicas a conseguir nuevos patrocinadores, los I Premios Admiral al Deporte Español 2018 galardonaron a Niko Sherazadishvili, como mejor deportista masculino, a Silvia Mas, subcampeona del mundo en 2018 en la Clase 470 de vela, como mejor deportista Sub-23, y a Jesús Tortosa, subcampeón de Europa en la categoría de menos de 58 kg y nº 2 del mundo de Taekwondo, como mejor deportista sub-23.

El deporte paralímpico también estuvo presente en estos premios. Sarai Gascón, triple Campeona de Europa en 50, 100 libre y 100 metros mariposa en 2018 y múltiple medallista mundial y paralímpica, ha sido distinguida con este galardón. Por último, en la categoría deportista revelación, el premio fue para Paula Ruiz, campeona del mundo Junior en aguas abiertas.

Palmarés I Premios Admiral al Deporte Español

Mejor Deportista Femenina: Sandra Sánchez (Kárate, Kata)

Mejor Deportista Masculino: Niko Sherazadishvili (Yudo)

Mejor Deportista Femenina Sub-23: Silvia Mas (Vela)

Mejor Deportista Masculino Sub-23: Jesús Tortosa (Taekwondo)

Mejor Deportista Paralímpico: Sarai Gascón (Natación)

Deportista Revelación: Paula Ruiz (Natación en aguas abiertas)