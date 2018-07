Mari Carmen Romero: «Quiero demostrar lo que una mujer y madre de dos hijos puede conseguir» Mari Carmen Romero, ayer, en el pabellón de Puerto Lumbreras. / jaime insa / agm La boxeadora de Puerto Lumbreras acaba de proclamarse campeona de España en K1 y tiene un sueño: acudir a unos Juegos Olímpicos FERNANDO PERALS MURCIA Jueves, 26 julio 2018, 01:09

Mari Carmen Romero (Murcia, 1985) lleva toda su vida dedicada a las artes marciales, más concretamente al kick boxing y al boxeo. A los cinco años entró en su primer gimnasio y desde entonces no se ha quitado los guantes ni se ha bajado de un ring, donde encuentra la felicidad. Afincada en Puerto Lumbreras, ostenta varios títulos en su poder pero el más singular, sin duda, es tener un marido, dos hijos y, en definitiva, una familia especial totalmente enamorada e introducida en el mundo del boxeo.

-Se ha proclamado campeona de España de boxeo en la modalidad K1. ¿Qué valoración hace de este último título?

-Es muy importante para mí porque estos últimos años me he dedicado al boxeo profesional. Era un nuevo reto después de tanto tiempo sin pegar una patada. Es como un sueño, un aliciente para volver a practicar este deporte.

«Mis hijos me preguntan a veces: 'Pero mamá, ¿cuándo vas a ser una madre normal?'»

-Es la cuarta vez que logra un campeonato de España. ¿Es este más especial por la dificultad añadida de los problemas de salud que ha tenido?

-En realidad sí. Ahora mismo soy madre de dos niños y no he podido dejarlos, he tenido que llevármelos al campeonato. Y también por ese problema de salud que comenta. Me sentó mal la cena del hotel el último día y estuve toda la noche vomitando. El médico me estuvo tratando y me dijo que valorara el no subirme al ring y no pelear porque no me encontraba en condiciones ya que estaba mareada y sin defensas. Le respondí: 'No, ya estoy en la final y este título no lo regalo por nada'. Subí, los genes se notaron y no me di por vencida. Al final todo salió bien.

-Reúne logros importantes tanto en kick boxing como en boxeo y una plata con la selección española. ¿Le queda alguna meta por conseguir en el futuro?

-Sí. Ahora en septiembre u octubre se va a hacer un torneo en boxeo profesional y quiero participar para poder ser campeona de España profesional. También al ser campeona nacional en K1, quiero competir en la misma modalidad en Europa y luchar por ser la mejor del continente. Pero, sobre todo, quiero seguir creciendo en este deporte y más siendo madre.

-La pasión con la que vive el boxeo parece su principal virtud. ¿Qué es lo que le hace disfrutar tanto de este deporte?

-Disfruto con todo porque me he criado en él. Llevo desde que tenía cinco años metida en el gimnasio. En el boxeo he encontrado una afinidad conmigo. Me encanta crecer en este mundo y demostrar el nivel que puede llegar a tener una mujer que es madre de dos hijos.

-¿Cómo le gusta celebrar las victorias y los títulos que logra?

-Con mi familia y la gente de mi pueblo. En las calles de Puerto Lumbreras la gente me da la enhorabuena y es una satisfacción. Adoro celebrarlos con mis hijos, a los que intento enseñar los valores del deporte, que no son solo ganas o perder.

-Usted es boxeadora, su marido es boxeador y su entrenador y sus hijos están empezando a seguir sus pasos. ¿Considera que tiene una familia especial?

-Sin duda. Hasta mis hijos lo dicen cuando vamos, por ejemplo, a los cumpleaños. A veces no puedo acompañarlos porque no me puedo permitir perder tiempo. Mis hijos me preguntan a veces: 'Pero mamá, ¿cuándo vas a ser una madre normal?', a lo que yo les respondo: '¿Qué preferís que sea, una madre normal o una campeona que sigue peleando?'; y ellos me dicen: 'No, mamá, yo quiero que sigas ganando y peleando'. Tengo una familia especial de la que me encanta disfrutar.

-Su juventud estuvo marcada por su amor a este deporte. ¿Cómo era el ambiente en el que se crió rodeada de guantes y sacos de boxeo?

-Yo recuerdo una infancia muy bonita. Cada campeonato que había era viajar, conocer gente nueva y lugares diferentes. Sin duda, cada pelea es un nervio distinto. Yo de niña era muy feliz y es lo que quiero hacer con mis hijos.

-¿Ha tenido algún 'padrino' deportivo que le haya marcado a lo largo de su carrera?

-En mi carrera deportiva he tenido la suerte de encontrarme con grandes entrenadores y deportistas que me han ayudado muchísimo. Padrino como tal quizá no he tenido pero me siento muy arropada y querida en este deporte. Saben que soy una deportista responsable.

-¿Cómo se imagina en el futuro?

-Me imagino ganando un título internacional (un campeonato de Europa o del mundo) y me encantaría representar a España en unas olimpiadas en la modalidad de K1.