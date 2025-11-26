El puerto de Cartagena se convierte el sábado en una gran pista de atletismo

LA VERDAD Cartagena Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:47 Comenta Compartir

La ciudad de Cartagena se prepara para convertirse en una gran pista de atletismo el próximo sábado, 29 de noviembre, con el evento 'Atletismo en la Calle', que está formado por un sinfín de actividades gratuitas para todas las edades. Será concretamente el puerto de Cartagena el que se transforme en una pista para que pequeños y mayores disfruten de una gran jornada deportiva. La Explanada del Club de Regatas acoge, entre las 11 y las 13 horas, una nueva jornada de este proyecto impulsado por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU).

La institución conmemora este año su centenario, y con el objetivo de llevar este deporte más allá de las pistas, continúa este fin de semana en Cartagena. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento, se brinda a todos los asistentes que quieran participar la posibilidad de iniciarse en algunas de las principales disciplinas del atletismo: lanzando, corriendo o saltando.

Exhibiciones de atletas

Además, estarán presentes atletas del UCAM Cartagena realizando distintas demostraciones de las actividades. Entre ellos el plusmarquista regional de salto de altura, Guillermo Área, así como Daniel López y Alejandro Laurero. Una ocasión perfecta para sudar y disfrutar al mismo tiempo acompañado de tus seres queridos.