Una plata por sorpresa

«Me hace ilusión, aunque haya sido seis años después»

«Ha sido una sorpresa que me hayan dado la medalla de plata seis años después, pero no me ha extrañado nada porque Ivanov era hasta ahora el único marchador de élite ruso que se había escapado de alguna sanción por dopaje», explicó ayer Miguel Ángel a 'La Verdad'.

El marchador añadió que «aunque haya sido seis años después me hace ilusión, porque ya tenía la medalla de bronce y ahora tengo la de plata, una medalla que añadir a las que ya he conseguido. Y además he unido el subcampeonato mundial al campeonato que ya tenía desde 2015».

Miguel Ángel está metido de lleno en la preparación del Europeo de Lituania del próximo mes de mayo «como aperitivo al Mundial de Doha. En Lituania me jugaré una plaza para Doha y tengo la esperanza de que me salga todo bien y pueda conseguirla. Me encuentro pletórico de forma y con muchas ganas de hacer las cosas bien».