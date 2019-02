Osaka le quita el Laureus a Ana Carrasco La piloto ceheginera Ana Carrasco, ayer en Mónaco. / efe La tenista japonesa, galardonada con el premio Revelación del Año, por delante de la ceheginera EFE Martes, 19 febrero 2019, 02:08

La tenista Naomi Osaka, número uno del circuito femenino, fue galardonada con el premio Laureus a la Revelación del Año, el primer reconocimiento de la Academia para el deporte japonés.

Osaka dejó en puertas del trofeo a la ceheginera Ana Carrasco, la primera mujer que gana un campeonato del mundo de motociclismo, que estaba entre las nominadas junto a la esquiadora italiana Sofia Goccia, la atleta noruega Jakob Ingebrigtsen, la ciclista británica Geraint Thomas y la atleta Briana Williams.

LOS GANADORES Mejor deportista individual masculino Novak Djokovic (Serbia, tenis). Mejor deportista individual femenina Simone Biles (Estados Unidos, gimnasia). Mejor equipo del año Selección de Francia (fútbol). Deportista revelación del año Naomi Osaka (Japón, tenis), Mejor regreso del año Tiger Woods (Estados Unidos, golf). Mejor deportista discapacitado Henrieta Farkasova (Eslovaquia, esquí). Mejor deportes acción Chloe Kim (Estados Unidos, snowboard). Premio a la hazaña deportiva Eliud Kipchoge (Kenia, atletismo). Premio a la trayectoria deportiva Arsene Wenger (Francia, fútbol). Premio Laureus Sport for Good Academia Yuwa (India, fútbol). Premio espíritu del deporte Lindsey Vonn (Estados Unidos, esquí).

Fue un reconocimiento más para el tenis en la historia de los Laureus. Osaka, erigida en número uno del tenis femenino, fue campeona el pasado año del Abierto de Estados Unidos tras superar a Serena Williams en la final y, recientemente, del Abierto de Australia. Naomi Osaka, de 21 años, es la primera japonesa que gana un Laureus.

Antes de la celebración de la gala, Ana Carrasco dejó claro que tiene entre ceja y ceja formar parte, en un futuro próximo, de la competición de MotoGP, al lado de alguno de los protagonistas actuales en los circuitos. «Siempre me he fijado en los mejores pilotos. Valentino Rossi es uno de los mejores de la historia. Casey Stoner también uno de mis preferidos y ahora Márquez y Lorenzo, todos los que está en lo más alto. No me fijo en uno en concreto porque el piloto perfecto no existe pero siempre intento fijarme en lo mejor de cada uno para intentar aprender», dijo Ana Carrasco en un reducido encuentro con periodistas españoles en Montecarlo.

«Me veo con alguno de ellos perfectamente. Con otros no voy a llegar a tiempo. Soy joven y me quedan años por delante y mi objetivo es llegar ahí algún día», indicó la piloto murciana.

Sobre su candidatura a los premios Laureus, la ceheginera dijo que «no me esperaba estar entre las nominadas. Solo estar aquí es un éxito. Está claro que me gustaría ganar pero ahora lo que quiero es disfrutar de la gala y de los deportistas que están aquí. Me hizo mucha ilusión cuando salí nominada».

Cuarto galardón para Djokovic

El tenista serbio Novak Djokovic, numero uno del mundo, sumó su cuarto Premio Laureus al mejor deportista masculino en la vigésima edición de una gala que también destacó a la gimnasta estadounidense Simone Biles, recuperó los méritos del legendario golfista Tiger Woods y subrayó el papel realizado por Francia en el Mundial de Rusia 2018.

Los premios, que se entregaron de nuevo en Montecarlo, volvieron a obviar al Real Madrid, que ha sido nominado en seis ocasiones, tres seguidas, y que sigue sin tener en su historial este reconocimiento. Tampoco Luka Modric, Balón de Oro en 2018, tuvo mención alguna en el Fórum Grimaldi. No fue citado por el actor James Mardsen, protagonista de X-Men y Westworld, que presentó la ceremonia.