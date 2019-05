Nayara da su primer golpe La boxeadora cartagenera Nayara Arroyo posa con las medallas conquistadas en el Campeonato de España, en la piscina municipal de Wsell de Guimbarda. / Antonio Gil / AGM La púgil cartagenera, de 16 años, gana el Boxam júnior, el torneo más importante del año. «Puede llegar muy lejos», dice su técnico FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 1 mayo 2019, 17:26

Dio clases de baile. Luego se apuntó a atletismo. Y después, a balonmano. Pero nada le terminaba de «llenar del todo». El caso es que cada tarde iba con su madre a recoger a su hermano Carlos, una emergente promesa del boxeo regional. Y con 14 años lo soltó. «Yo quiero probar. Yo también quiero boxear», dijo Nayara Arroyo, quien acaba de cumplir 16. Eso fue en 2016. Hoy, el boxeo «es mi vida», reconoce. Hace unos días consiguió la victoria en el Boxam internacional, que es el torneo más importante de todos los que organiza la Federación Española de Boxeo.

Tiene más nivel que un Campeonato de España, ya que, por ejemplo, el Boxam que se celebró este mes de abril en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia contó con la participación de boxeadores (chicos y chicas) llegados de Alemania, Bulgaria, Bélgica, China, Dinamarca, Francia, India, Hungría, Italia, Islandia, Irlanda, Rusia y, por supuesto, los mejores de España. A Nayara, cartagenera del barrio de las Seiscientas, le tocó competir en la final con la riojana Lucía San Martín, y ganó el combate por KO técnico en el segundo asalto. Así, se colgó la medalla de oro en la categoría júnior 57 kilos.

«Ella es todo corazón y nobleza. Es rápida de piernas. Pega mucho y le pegan poco. Sabe ir para atrás. Es una boxeadora que ha aprendido muchos fundamentos tácticos en menos de tres años, que es el tiempo que lleva practicando este deporte. Acaba de cumplir 16 años y hasta los 18 no vamos a saber si puede llegar a la élite, pero le veo cosas que tienen muy pocas boxeadoras. Además, tiene la suerte de que el boxeo femenino, como la mayoría de deportes de mujeres, está ahora en auge. Y yo pienso que por este camino puede llegar muy lejos», cuenta su entrenador, el pontevedrés José Rodríguez.

«Todo el boxeo femenino que hay en la provincia de Murcia lo tenemos nosotros en nuestro club. En ningún otro de la Región se trabaja con mujeres. Y estoy muy orgulloso de que esto sea así. Cuando yo empecé a boxear, en los tiempos de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, la mujer que se atrevía a practicar este deporte quedaba estigmatizada. Se reían de ella, la llamaban marimacho y al final tenía que dejar el boxeo. No podía seguir. Afortunadamente, en estos tiempos modernos las cosas son muy distintas, y yo a Nayara le veo un gran futuro», insiste Rodríguez.

«Me gusta mucho. Entreno todos los días más de dos horas. Solo descanso los domingos. Me lo paso muy bien entrenando, el ambiente entre los compañeros del club es muy sano y luego hay una cosa muy importante, que es que mis padres y mi hermano están cada tarde a mi lado. ¿Ves a aquella chica que hay en el rincón? Es compañera mía de clase. Le conté que boxeaba, vino un día a verme, le encantó y ahora ella también boxea», indica Nayara, aún secándose el sudor tras una intensa sesión de trabajo junto a su hermano.

Él se llama Carlos, tiene 17 años y boxea desde que era un crío. Acaba de dejar la competición tras varios años entre los mejores del país y algunas derrotas muy dolorosas. «Ha perdido combates por culpa de injustas decisiones de los jueces. Por pura política. Yo he visto a pabellones enteros levantándose de indignación y abucheando a los jueces, poniéndose de parte de mi hijo. Y eso me da más orgullo que cualquier medalla», asegura el padre de ambos, Fernando Arroyo, de 40 años.

Es jardinero y mecánico. Está en el paro, «porque las tardes las tengo que echar enteras en el gimnasio con mi hija. Ella está a un nivel muy alto, se le da bien el boxeo y puede llegar a la élite. Rodríguez tiene a 40 boxeadores a su cargo cada tarde y no se puede dedicar solo a mi hija. Yo, de tantos años que llevo en el boxeo, ya soy un monitor más. Y quiero estar al lado de mi hija. Sé que si no lo hago, en el futuro me arrepentiré», confiesa Fernando.

Carlos también se dedica ahora exclusivamente a ayudar a su hermana. «Me aconseja y es muy paciente conmigo. Me deja que le pegue [se ríe]», afirma Nayara, estudiante de 4º de la ESO en el instituto Isaac Peral. «Mis compañeros de clase, al principio, se extrañaban cuando les decía que hago boxeo. Voy siempre muy arreglada y para nada soy una persona agresiva. No me he peleado con nadie en mi vida. Fuera del ring, claro [vuelve a reírse]».

El círculo familiar lo completa la madre, Lorena Rodríguez, quien también acude cada tarde a los entrenamientos. Como su marido, de ver tanto boxeo se ha convertido en una entrenadora más. Sigue con atención el trabajo de sus dos hijos y al terminar le da una serie de instrucciones a Nayara. «El boxeo no es un deporte de salvajes ni se salta a un cuadrilátero a hacer daño al otro. La gente está muy equivocada. Habla sin saber de lo que habla», alega el padre de Nayara.

«Cuando un púgil sangra o se lleva un golpe que lo aturde, el árbitro da por terminado el combate. Es un deporte olímpico, que cuenta con todas las garantías en cualquier velada que se haga, por modesta que sea. En el caso de mi hija, todo el mundo destaca su nobleza y deportividad. Ella es una bestia compitiendo, pero nunca va a abusar ni va a humillar a una boxeadora. Si ve que es muy superior, no se ceba. Porque no se trata de retirar a ninguna chica que quiera hacer deporte», añade Fernando.

«Ellos [Fernando y Lorena] son especiales. Saben de boxeo, lo comprenden y son una ayuda muy buena para el club. Pero no todos los padres son así. Lo normal es tener miedo. Tengo boxeadores que llevan once años conmigo y yo aún no conozco a sus padres. No los he visto en la vida. Hay otros que apoyan a sus hijos, pero que no pueden verlos pelear. Hace poco, una madre fue a ver a su hijo a un combate y cuando sonó la campana se salió del pabellón y se marchó, porque decía que era superior a sus fuerzas y que no aguantaba. Que el sufrimiento era inaguantable. Es un poco como le pasa a las madres de los toreros, aunque ya te digo yo que el boxeo, aunque es un deporte duro en el que hay contacto, no tiene el peligro del toreo», aporta José Rodríguez.

NAYARA ARROYO Edad 16 años. Es del cartagenero barrio de las Seiscientas. Inicios Empezó a boxear con 13 años, en 2016. Trayectoria Lleva disputados cuatro combates oficiales, de los que ganó tres. Club Boxeo Cartagena. Entrenador José Rodríguez. Logros Campeona del torneo Boxam 2019 y subcampeona de España júnior en 2018.