La piragüista murciana Clara González, campeona de España de canoa. La deportista se alza por cuarta vez consecutiva con este título en la categoría C1 femenino en la edición celebrada en la localidad leridana de Seo de Urgel

No hay verano sin título. Ese podría ser el lema de Clara González, probablemente la mejor piragüista de la Región de Murcia que, como todos los veranos, acaba de conseguir su habitual título. Este domingo se ha proclamado, por cuarto año consecutivo, campeona de España, en la categoría cadete, en el Nacional que se ha celebrado en las aguas bravas de la Seo de Urgel (Lérida) en la modalidad de canoa –compitió también en kayak pero ahí no le sonrió la suerte–, pero le sirvió para demostrar que no solo sigue siendo la mejor piragüista de la Región, sino también que es, de largo, la mejor de España en sus dos modalidades.

A última hora de la tarde, Clara bajaba en la furgoneta del equipo desde las alturas de los Pirineos hacia su casa en Murcia –o Calasparra, donde sus padres tienen su segunda residencia– con unas tremendas ganas de dar un abrazo a sus padres para celebrar el éxito, lo que pudo hacer cuando el día ya declinaba para dar paso a la noche. Una vez más regresaba de un Campeonato de España más contenta que unas castañuelas por el título conseguido, además en canoa que es su verdadera especialidad.

Antes, en plena carretera, hablamos con ella: «Estoy muy contenta por el título conseguido, que es el cuarto consecutivo que he logrado en canoa. He competido también en kayak, pero ahí la suerte no me ha acompañado, he volcado y lógicamente he quedado la última. Pero esa decepción queda sobradamente compensada con el título en canoa».

Ahora Clara ya piensa en que a mediados del mes de agosto, del a 17 al 19, acudirá a Bratislava (Eslovaquia) a participar en el Campeonato de Europa de canoa, donde ella se encuentra como pez en el agua. «Indudablemente me falta experiencia internacional y por tanto no voy a poder aspirar a mucho. Con llegar a semifinales ya me conformaría, pero por probar suerte nada se pierde».

A ella le da igual el sitio que sea. La prueba es que de sus cuatro Campeonatos de España consecutivos de categoría cadete, alguno de ellos ha sido en aguas de Fabero (León) y otros, como el conseguido ayer domingo, en Seo de Urgel (Lérida). En el fondo a Clara le da igual. Porque no hay aguas bravas que se le resistan, al menos en España. Ahora probará fortuna en Europa. No en balde es la mejor piragüista de España en su categoría. Y solo tiene 15 años.