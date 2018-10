Otra vez con la mochila a cuestas Pedro Vera con su mochila en Águilas. / paco alonso / agm El venezolano Pedro Vera prepara la Ultra Africa Race, su nueva aventura CÉSAR GARCÍA GRANERO MURCIA. Martes, 23 octubre 2018, 02:00

Pedro Vera vuelve a hacer las maletas. O la mochila, en su caso. A este aventurero venezolano de 40 años le han salido alas y no les da respiro. Lo han perseguido elefantes, se ha dejado media pierna o casi en la Amazonia y ha tenido que empeñar hasta su anillo de casado, pero no se cansa de marcopolear y está otra vez en marcha. El día 2 tenía una charla en Águilas, donde vive con su mujer y sus dos niñas, para desgranar su vida de novela, pero la ha aplazado hasta que vuelva de Mozambique, su nueva aventura. Como él dice, «la vida son dos días y ya se nos fue uno».

Serán 220km con 3.600m de desnivel positivo, en una carrera, la Ultra Africa Race, en la que hay que preparar la mochila con una precisión quirúrgica, como si no fuera una mochila, sino su chaleco salvavidas. Él mismo ha diseñado la suya. «Tengo un buen acuerdo con un comerciante de Venezuela, yo le mando el diseño, él me la hace gratis y la comercializa allí». Es una mochila con escondrijos y añadidos, como si en lugar de una fueran tres. «Delante, por ejemplo, llevo una extensión donde guardo la comida del día». Por ahí, en algún recoveco del macuto guardará también una chapa con la foto de su familia. Recuerda que en la selva amazónica, «al poco de empezar una carrera, me clavé una rama que me atravesó la pierna y la organización me dijo que si me ponía anestesia me echaba de la carrera. Así que me dieron puntos sin anestesia. Agarré la chapa para que me diera fuerzas, mientras los demás me miraban asombrados».

Frases y audios para animarse

También suele meter entre el rebujo de cosas frases y eslóganes para levantarse el ánimo en momentos de bancarrota, así como audios de su mujer y sus hijas para endulzar las situaciones críticas. «Y también dos banderas, una de Venezuela y otra de España. Las dos me motivan».

Parte de la carrera en Mozambique discurrirá por la playa y otra parte se adentrará en pueblos interiores y aislados. Más que los mosquitos, lo peor será la arena, «porque se te mete y molesta bastante». Por eso llevará unas polainas, además de vaselina. «Es que cada dos o tres horas hay que echarse en la entrepierna, los pezones y las axilas, porque la sal del mar se te pega y provoca rozaduras si no te echas nada».

Pedro Vera está pagando aún el último crédito que pidió para correr. Fue el año pasado y lo pidió justamente para ir por vez primera a Mozambique. «Aún me quedan 1.200 euros de los 2.300 que solicité». Eso sí, esta vez la carrera le saldrá por menos, ya que el organizador le ha dispensado de pagar la inscripción, unos 800 euros, al ser el segundo aventurero que completa el circuito, que engloba cinco carreras por todo el mundo, y que le ha llevado otros años a sitios como Burkina Faso, «donde dormíamos al lado de un lago atestado de cocodrilos. Nos dijeron que no nos iban a atacar, pero a ver quién pegaba ojo así», o al desierto en Australia, «donde corríamos con protectores por la cantidad de mosquitos. Cada vez que te lo levantabas para beber agua, por ejemplo, se te llenaba la cara de mosquitos. Era increíble».

Ahora está en el paro tras una temporada trabajando en Carrefour y en el campo, a donde iba corriendo para entrenarse, y va pillando algo de una inversión que hizo para minar criptomonedas. «En enero compré una máquina por 3.500 dólares que está en Islandia. El objetivo es multiplicar la inversión por cinco en mil días». De ahí va tirando, pero busca un patrocinador que le ayude en sus retos y no le obligue a pedir otro préstamo para seguir alimentando su pasión inmarchitable. «Qué cómo lo lleva mi mujer -dice-. Bien, ya me conoció con una mochila al hombro».