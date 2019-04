Miriam López, una vida curada por el voleibol Miriam López, capitana del Algar Surmenor, posa en el pabellón Escolar de El Algar, este martes por la tarde. / pablo sánchez / agm A sus 31 años, la algareña es capitana, entrenadora, comercial y responsable de márketing del Algar Surmenor, que desde hoy lucha por el ascenso FRANCISCO J. MOYA Viernes, 26 abril 2019, 09:31

La vida nunca fue fácil para Miriam López (El Algar, 1988), colocadora y capitana del Algar Surmenor, que hoy arranca en Socuéllamos (Ciudad Real) su lucha por ascender por vez primera en su historia a Superliga 1, la máxima categoría del voleibol femenino. Su madre murió siendo muy pequeña. Huérfana a una edad tan temprana en la que casi nada se comprende, su infancia fue feliz gracias a sus abuelos, a sus tíos y al voleibol, el deporte que se cruzó en su vida cuando tenía 8 años. Hoy, recién cumplidos los 31, «sigue siendo la locura que mueve mi vida», confiesa ella, recién nombrada mejor colocadora de la temporada en Superliga 2 e incluida en el equipo ideal de la Liga. Es un torbellino.

«La saqué de la calle y la alejé de problemas», recuerda Juan Sáez, presidente del club con sede en El Algar, una diputación cartagenera de 8.000 habitantes, asomada desde el sur al Mar Menor y situada a 7 kilómetros de La Unión. «Mis abuelos son como mis padres, mis tíos son como mis hermanos y Juan es un padre para mí. El que lo conoce, lo adora. El que no lo conoce, lo ve como un loco que va por el pueblo pidiendo dinero para que las crías jueguen al voleibol. Fue mi profesor de Educación Física en el colegio y con seis años me apunté al atletismo con él. Con ocho años, me dijo que probara con el voleibol. Yo no lo veía muy claro. Pero fíjate cómo estamos», cuenta Miriam.

MIRIAM LÓPEZ Edad 31 años. Es de El Algar. Trayectoria Algar Surmenor, GH Ecay Leadernet de Pamplona, Embalajes Blanco Tramek Murillo, Naturhouse Ciudad de Logroño y Algar Surmenor. Títulos Campeona de Liga, de la Copa de la Reina y de Supercopa de España con Naturhouse Ciudad de Logroño. Semifinalista en competición europea. Logros individuales Mejor colocadora de Superliga 2 en las temporadas 2011-12 y en la actual, 2018-19.

Hace de todo

Se refiere al papel que ahora mismo desempeña en el club, donde esta temporada ha cogido los mandos y, además de liderar al primer equipo desde dentro de la pista, hace funciones de vicepresidenta, comercial, responsable de márketing y entrenadora de hasta cuatro equipos de categorías de base, tres federados y uno escolar. Está «fastidiada» porque el Cadete juega este fin de semana la final regional en Los Alcázares y se lo perderá porque estará en Socuéllamos. «El pasado verano, Juan [Sáez], por motivos personales, no quería sacar el equipo de Superliga 2. Quería dar un paso atrás después de tantos años. Y me dijo que tenía que quedarme yo al frente. Que el relevo lo tengo que coger yo y ser la presidenta. Entonces, me puse manos a la obra. No podíamos dejar que esto se perdiera», explica Miriam.

«Yo me muevo y lo hago todo, pero antes de tomar una decisión se la consulto a él. Y nos está yendo bastante bien», reconoce con una sonrisa de oreja a oreja, sentada en una butaca del pabellón de El Algar, tras acabar una clase de voleibol con niños y niñas de categoría escolar. «Les he vendido a todas las madres papeletas de dos euros para la rifa de una tablet. Aquí es así. Cada día andamos inventando algo para conseguir dinero y poder acabar la temporada. Ayer hablé por teléfono con un empresario, que no conocía de nada, y ha aportado 500 euros. Y esta mañana he conseguido otros 300 en un comercio del pueblo. Es la única manera que tenemos de cubrir el presupuesto», confiesa.

También le ha tocado esta temporada hacer de directora deportiva del primer equipo. No le costó demasiado, ya que lleva toda la vida en el voleibol, jugó en la élite y conoce «a casi todo el mundo». Así, en verano tiró de contactos y armó una plantilla de plenas garantías. Tan buena es que se han metido en la pelea por el ascenso, algo que a principio de curso no entraba en sus planes. Ni en los de nadie. Para ella, «la clave de todo está en el entrenador», el gijónes David Sánchez. Jugó durante 19 temporadas en varios equipos de Superliga y llegó a ser internacional en 28 ocasiones. Fue segundo entrenador en el Haro y en el Ibiza y ya sabía lo que era dirigir a un equipo de Superliga 2 femenina. Entrenó al Curtidora de Avilés en la campaña 2013-14.

Mayor profesionalidad

«David [Sánchez] nos ha dado el plus de profesionalidad que nos faltaba. En nuestro equipo, hasta que él llegó, era habitual que una jugadora faltara a un entrenamiento y ni siquiera avisara de que no iba a venir. O que la que no quisiera hacer pesas un día, pues no las hiciera. Era todo muy amateur, con poca exigencia, sobre todo porque aquí nadie cobra por jugar y todo el mundo tiene su trabajo, sus estudios y su vida fuera del voleibol. Pero eso ha cambiado con él. Ha sabido convencer a todas las jugadoras e incluso las que no juegan habitualmente suman mucho en el trabajo diario», asegura la algareña.

¿Se puede soñar con el ascenso? «Yo pienso que los dos mejores equipos somos nosotros y Socuéllamos, que es el favorito por presupuesto y por jugar en casa. Pero Zalaeta y Arroyo cuentan con gente joven, con mucha hambre. Y nos lo van a poner complicado, desde luego», responde. Suben dos. ¿Y hay opciones reales de competir en Superliga 1 la próxima campaña? «Habría que tocar muchas puertas y conseguir varios patrocinadores importantes. Un presupuesto para luchar por la permanencia en Superliga 1 supera los 100.00 euros y para un club como el nuestro sería muy difícil llegar a esa cantidad», responde Miriam con total franqueza.

«Nosotros y Socuéllamos somos los dos mejores equipos, pero Zalaeta y Arroyo tienen hambre»

«Todos los veranos me llaman equipos, pero mi sitio está en El Algar, en mi casa y con mi gente»

«El entrenador nos ha dado el plus que nos faltaba. Ha cambiado la forma de pensar de todas»

Su trayectoria deportiva está llena de éxitos. Jugó dos años en Pamplona y luego fue campeona de Liga, Copa y Supercopa con el Naturhouse Ciudad de Logroño, uno de los mejores equipos del país. Allí estuvo tres temporadas. La querían renovar, pero con 27 años, y tras cinco temporadas «a 800 kilómetros de mi casa», decidió que era el momento de regresar. «Un verano de los que volví conocí a mi novio, que ahora es mi marido, y eso pesó también mucho para que me viniera. Él me apoya mucho y aguanta toda esta locura de vida que llevo con el voleibol. Nunca me he desvinculado del día a día del Algar Surmenor, de hecho. En los cinco años que jugué en Pamplona y Logroño, cada domingo por la tarde me pasaba hablando tres horas por teléfono con Juan [Sáez], quien me contaba todos los partidos y todos los detalles de la semana de todos los equipos del club», recuerda Miriam.

Está en su casa «porque quiero estar aquí» y ayudar a que el club «sea lo que siempre ha sido, un referente en el trabajo de base en el voleibol regional». Y eso que ofertas no le faltan. «Todos los veranos me llaman equipos de Superliga 1, que necesitan una colocadora y me quieren fichar. También he tenido este año una oferta para irme a Bélgica, pero sinceramente con 31 años y mi vida hecha aquí, no sé qué pinto yo jugando en el extranjero. Mi sitio está en El Algar, con mi gente y con mi club», afirma. Por las mañanas trabaja de administrativa. Por las tardes, «todo es voleibol».

Volviendo al pasado, a sus años de adolescencia donde cada temporada lideraba desde su puesto de colocadora las selecciones regionales infantiles y cadetes en los campeonatos nacionales, nos encontramos con otro episodio traumático. Porque a Miriam todo le costó el doble y, por tanto, cada cosa que consiga hay que saborearla por partida doble. Ella, mejor que nadie, sabe que con 16 años todo se pudo ir al traste. La vida, de nuevo, la golpeó con dureza.

El accidente

«Era cadete y estaba seleccionada ya para irme la siguiente temporada a Soria, a la concentración permanente de la Selección Española. Tenía un 'medio novio' y una tarde dijo de llevarme al entrenamiento en su moto. Siempre me llevaba Juan en su coche. Pero, en fin, me inventé una excusa y me fui con él. En La Unión, junto a la Cruz Roja, un coche se saltó un ceda el paso y nos llevó para adelante. Mi pie derecho se quedó enganchado a un faro del coche y me lo destrocé. Esa noche me operaron de urgencia en el Rosell, pero no pudieron hacer nada por salvarme el tendón del pie. Lo perdí y no tengo movilidad en dos dedos», describe sobre un suceso que hoy, casi tres lustros después, le sigue generando problemas.

«Estuve seis meses en rehabilitación e incluso tenía que ir a la cámara hiperbárica para recuperarme lo mejor posible. Juan se encargó de que me vieran los mejores médicos y de que no me faltara de nada. Es algo que no olvido. Hizo de padre, una vez más. Volví coja, perdí explosividad y rapidez. Pero fui aprendiendo a jugar de otra manera. No me ha ido mal del todo. Lo que pasa es que tuve problemas de pubalgia en la otra pierna cuando estaba en Logroño y ahora ando con con el tendón de Aquiles muy cascado. Al final se romperá. Y todo viene de lo mismo, de que la pierna derecha la tengo de aquella manera desde el accidente». Entonces, se levanta el pantalón de chándal y muestra la cicatriz que le sube desde el empeine hasta el tibial anterior.

temporadas compitió en Superliga 1, dos en Pamplona y tres en Logroño. Querían renovarla, pero ella decidió volver a casa.