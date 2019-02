Miguelín: «Ganar al Inter da confianza»

Miguelín, capitán de ElPozo Murcia, dijo ayer que ganar 1-3 en la pista del vigente campeón, el Movistar Inter, «da mucha confianza» y hay que trasladara este domingo a la pista del Aspil Vidal Ribera Navarra. «No valdrá de nada esa confianza si no ganamos en Tudela». Miguelín, que ha estado concentrado con la selección española, explicó que ve «muy bien al equipo, con mucha confianza y seriedad, pero no vale relajarse y debemos ser inteligentes y tratar de ser protagonistas». Respecto a las claves para ese próximo compromiso, añadió que «tenemos que fijarnos en nosotros, ser intensos en defensa y comprometidos porque, si no fallamos al final, acabaremos arriba en la clasificación».

Tercera División

Derrota del Mar Menor ante el Minerva por alineación indebida

La Federación ha acordado dar por perdido el último encuentro al Mar Menor por alineación indebida de su portero. Los de Palomeque jugaron en casa del Minerva y ganaron 1-2, pero la Federación acordó ayer dar por vencedor al Minerva por 3 a 0 tras la reclamación de este último, después de ver que el Mar Menor alineaba al portero de su filial.

LEB Plata

El líder Alicante visita mañana al Real Murcia

Antonio Verdú, entrenador asistente del Real Murcia Baloncesto, habló ayer sobre el partido entre el Real Murcia Baloncesto y el Alicante, que se disputa mañana (20.00 horas) en el Príncipe de Asturias. «Estamos preparando bien el partido contra el Alicante, que es el líder por algo. Lleva ocho victorias consecutivas y tiene la mejor defensa y uno de los mejores ataques», dijo.

Deporte inclusivo

Seis cimas de más de mil metros en 'Sin Límites'

Aidemar y el club Chotacabras han puesto en marcha, por tercer año, el proyecto 'Sin Límites 2019', una iniciativa de deporte inclusivo que propone la subida a seis cimas de más de 1.000 metros de la Región a personas con y sin discapacidad intelectual en igualdad de condiciones. 'Sin Límites 2019' comienza el 3 de marzo con una subida al Morrón Chico, en Sierra Espuña, e incluye la Sierra de Carrascoy en abril, la de la Pila en mayo, y Revolcadores y Obispos en junio. En septiembre se retoma la actividad con una subida a la Sierra del Carche, para terminar en octubre con La Selva por el Barranco de Mula.

Volta a la Comunitat Valenciana

Valverde es séptimo tras la segunda etapa

El italiano Matteo Trentin ganó ayer la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana con salida y llegada en Alicante. El noruego Edvald Hagen sigue líder. El murciano Alejandro Valverde, que defiende el título, es 7º a 14 segundos del líder.

Fútbol femenino

La hija de Gabi Correa, convocada con Uruguay

Yannel Correa, de 22 años y jugadora del Elche, ha sido convocada con Uruguay. Se trata de la hija del exjugador del Murcia Gabi Correa que actualmente dirige la escuela de fútbol de Ronda Sur en Murcia. ::