BOLOS CARTAGENEROS Medio siglo de pura resistencia Diego Segovia y Pedro Caparrós, autores del libro, en la pista de Wsell de Guimbarda. / PABLO SÁNCHEZ / AGM Diego Segovia y Pedro Caparrós recogen en un libro los 50 años de la Liga Comarcal FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 21 noviembre 2018, 02:15

Es una historia de pasión, tradición y supervivencia. Pura y dura. Sin la resistencia y el empuje que han mostrado jugadores y patrocinadores en las dos últimas décadas, hubiera sido imposible que la Liga Comarcal de Bolos Cartageneros lograra alcanzar medio siglo de vida. Acaba de terminar su 50ª edición y esta celebración está marcada por la reivindicación constante de los que aman un deporte que con el paso de los años ha ido perdiendo visibilidad. «Es difícil que la gente joven se acerque a él porque la sociedad de hoy es radicalmente distinta a la de 1969, cuando empezó la Liga», confiesan Diego Segovia y Pedro Caparrós, autores del libro '50 años de Liga'.

«Cierra una trilogía», cuenta Caparrós, maestro jubilado e informador deportivo desde hace 40 años. Junto a su amigo Diego Segovia, alma máter de los bolos cartageneros y presidente de la federación, ya había escrito anteriormente dos libros sobre este deporte autóctono: 'Los Bolos Cartageneros a través de la historia' y 'Los Bolos Cartageneros, la historia continúa', de los años 1992 y 1997 respectivamente. «En el 50 aniversario teníamos que hacer algo y estamos satisfechos porque en este tercer libro está todo. El que quiera saber lo que ha pasado en este medio siglo en los bolos cartageneros lo va a tener recogido en un libro», explica Segovia.

«La Liga, organizada como tal, cumple ahora 50 años, pero tenemos constancia de que los bolos cartageneros datan del año 1576, en el siglo XVI», dice Segovia, impulsor de un juego típico que se mantiene por la voluntad de unos 300 jugadores que lo practican encuadrados en equipos situados en diferentes lugares de la comarca, desde Fuente Álamo a Pilar de la Horadada. «Hay equipos en La Unión, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Pilar de la Horadada, San Pedro del Pinatar y Cartagena, con mucha afición en barrios como Molinos Marfagones, San Félix y Barrio Peral», detalla Segovia.

La edad media del jugador supera los 50 años y la promoción en los centros escolares es aún escasa, precaria e insuficiente

¿Cómo empezó todo? «En el 69 se organizó la primera Liga, con 13 equipos. En 1966, 1967 y 1968 ya hubo campeonatos, pero ligados a la Federación Murciana. A finales del 68 hubo un atranque gordo con Murcia y se decidió empezar de cero en Cartagena. El primer campeonato Comarcal se hizo a través del Ministerio de Educación y Descanso, que estaba controlado por la Falange. José Micol, que era el presidente, fue denunciado y fueron a su casa a buscarlo. La Policía quería llevárselo detenido por montar una Liga sin la autorización expresa del Ministerio. Tuvo la suerte de que tenía teléfono en su casa y pudo hablar con un alto cargo del ministerio. Este avisó al comisario y se paró todo. Hubo autorización, la Liga empezó sin problemas y todo ha ido marchando», rememora Segovia.

Los mejores

Diego Segovia, de 73 años, lleva toda su vida ligado a este deporte. Y él mejor que nadie puede dar una lista con los mejores jugadores de la historia. Ahí están los recordados Pepe El Carnicero, Paco El Corro, Ginés El Carpintero, Paco El Noble y Ginés el Marchena. Y de la época moderna se queda con Francisco Arroyo El Cruyff, Juan Soler El Peter, el hijo de Marchena, Pedro Tovar El Maestro, Juan Jiménez, Juan Antonio Carreño El Súper, Ángel Carrasco, Juan Ignacio López, David García y Álvaro Zaplana . Como se lee, hasta los apodos se están perdiendo.

Caparrós recuerda que en el 69, cuando se creó la Liga, «había dos deportes en Cartagena, el fútbol y los bolos. No había mucho más que hacer y lógicamente había interés por los bolos. Porque la gente jugaba mucho, especialmente en los barrios y en los pueblos. A veces sin reglas y lanzando por encima de una casa, si estaba en medio». Lo más positivo es que sigue siendo un deporte muy barato. El presupuesto de un equipo para toda la temporada no pasa de los 1.000 euros.

Para Caparrós, sin embargo, actualmente es un problema la duración de los partidos. «Pueden pasar de las cuatro horas y eso hoy en día es una barbaridad. Antes, el marido se iba de su casa el sábado a las tres de la tarde y volvía a las diez de la noche. Y no pasaba nada. Hoy, al segundo sábado, eso es motivo de divorcio seguro. El ocio familiar es distinto y el tiempo del que disponemos es otro. Los partidos deberían acortarse, si el objetivo es que entre gente joven», opina Caparrós, quien conoció los bolos cartageneros «gracias a una sección que pusimos en marcha en 'La Verdad' entre 1977 y 1982. Todos los días iba una página sobre bolos cartageneros en la edición regional del periódico, en la sección de Juegos Típicos Regionales».

Aquello es historia. «Esto ha cambiado mucho. No sale gente joven y casi todo el peso de la competición lo llevan los jugadores más veteranos. La media de edad del jugador supera los 50 años. Tenemos a una persona de 82 y nos falta enganchar a jugadores menores de 40 años», reconoce Segovia. No tira la toalla. «Solos no podemos hacerlo. Es imposible. Necesitamos que los ayuntamientos se mojen y logren que este deporte entre en los colegios. Solo se están mojando los de Cartagena y Fuente Álamo. Ahora estoy yendo a dar clase a los críos del colegio de Molinos Marfagones. Jugamos en el campo de La Magdalena. Y en mayo y junio estuve dando clases a alumnos de quinto y sexto de Fuente Álamo, Las Palas, Balsapintad y Cuevas de Reyllo. Este curso vuelvo. Pero es poco. Tenemos que llegar a más colegios», admite.