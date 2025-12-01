Medalla de bronce en gimnasia rítmica para el joven cartagenero Antonio Moreno El Club Rítmica Carthago ha destacado la «brillante actuación»

El joven gimnasta cartagenero Antonio Moreno ha logrado un resultado histórico en el Campeonato Nacional Base Individual de Gimnasia Rítmica, celebrado en el Polideportivo Gallur de Madrid los días 29 y 30 de noviembre. El cadete obtuvo una meritoria medalla de bronce, situándose solo por detrás de los representantes de Galicia y Andalucía.

El Club Rítmica Carthago ha destacado la «brillante actuación» de Antonio, así como el trabajo de los técnicos que han acompañado su preparación, «cuyo apoyo ha sido esencial para alcanzar este éxito».

Moreno se ha consolidado además como el principal referente de la gimnasia rítmica masculina en Cartagena, siendo el único representante local que compite actualmente a nivel nacional. «Su dedicación y pasión lo convierten en un orgullo para la entidad y en una inspiración para futuras generaciones de gimnastas», han explicado desde el Ayuntamiento de Cartagena.