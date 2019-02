BOXEO El Mazinger Boxing pone contra las cuerdas al Emporio Valenciano Los componentes del Mazinger Boxing. De pie, Pedro Manzanares, técnico; José Quiles y Gabriel Escobar, Benjamín López, jefe del equipo; Georgi Bondarenko, Stanislav Bondarenko, técnico, y Fernando Jaquero. De rodillas, Castillo, Salva Egea y Stephen Aishewi. / A. R. El conjunto murciano sale vivo de su enfrentamiento con el favorito en una jornada que acabó 4-4 P. L. Domingo, 24 febrero 2019, 11:43

El Mazinger Boxing Team de Murcia salió vivo el viernes de su visita al Emporio Valenciano de Madrid, en la segunda jornada de la Liga Marathon Bet. El enfrentamiento acabó 4-4. Fue una noche de buen nivel y el boxeo obtuvo el mayor reconocimiento.

Los púgiles del conjunto murciano Quiles, Stephen, Georgii y Fernando se alzaron con la victoria. Lo peor de la jornada fue que Esau Castillo no pudo disputar su combate por una lesión que arrastraba, de la que no se recuperó a tiempo. Los árbitros no permitieron que subiera al ring.

También hubo polémica cuando Gabriel Escobar, tras una decisión controvertida de los colegiados, se quedó sin victoria en un combate que mereció ganar.

El Mazinger Boxing Team, no obstante, logró un destacado empate en su vista a los favoritos del grupo segundo y demostró que tiene un equipo de garantías para entrar en el 'playoff'.

Este mes de febrero esclarecerá qué combinados arrancarán la próxima jornada como destacados. Si el pasado día 15 en el otro grupo, el Cúpula Milenio encabeza como líder el Grupo 1 tras imponerse en casa al canario Taknara, en el Grupo 2 las cosas aún no están tan claras.

El Mazinger disputará las próximas tres jornadas en Murcia, en abril, mayo y junio. Los combate serán en el Zig-Zag, en abril y junio, mientras que los responsables del club murciano de boxeo quieren que la jornada de mayo se celebre en Alcantarilla, en el recinto ferial, dentro del programa de fiestas.