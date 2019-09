Mariano García: «El Mundial, haga lo que haga, será el cierre a una temporada larga y exitosa»

El atleta murciano Mariano García, campeón de España de 800 metros lisos y que competirá en el Campeonato del Mundo de Doha, reconoció que es «un regalo» estar en una competición que afronta «con la intención de luchar cada carrera como si fuera la final sabiendo que son tres». García hizo estas declaraciones en el Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM, en el que se sometió a una evaluación del seguimiento que se le está realizando desde el inicio de la temporada.

El mediofondista, natural de Cuevas de Reyllo (pedanía de Fuente Álamo), debutará en un Mundial a finales de mes, tres días después de cumplir los 22 años. Lo hará en las eliminatorias de 800 metros, el sábado 28, y su objetivo será acceder a las semifinales del domingo, en las que se jugaría el pase a la final del martes 1 de octubre.

«A falta de dos semanas para la competición, estoy bastante bien y en perfectas condiciones, como estaba en el Campeonato de España, y terminando de afinar», comentó. «Sería un éxito llegar a estar en la final», adelanta el atleta. El fuentealamero, que fue cuarto en el Europeo en pista cubierta disputado el pasado marzo en la ciudad escocesa de Glasgow, sabe que el Mundial tendrá «un nivel superior, pues incluye a todos los países y los atletas irán fuertes». Aun así, confía en estar con los mejores, para lo que luchará «al máximo».

«El objetivo es siempre llegar a lo máximo, aunque estar en el Mundial ya es un regalo. Más que marca, buscaré puesto, que es lo más importante en los grandes campeonatos», señaló. «El Mundial, haga lo que haga, será el cierre a una temporada larga y exitosa y que es como para estar contentos», añadió Mariano García, quien es ya uno de los rivales a batir y que tiene en el punto de mira los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

«Los demás ya me tienen en cuenta y el próximo año son los Juegos, que son palabras mayores y el sueño para cualquier atleta. Para estar allí se pide una marca de 1,45,20 y me faltan 47 centésimas para llegar y si no, conseguir la puntuación necesaria, algo que es factible», concluyó pensando ya en el verano que viene.